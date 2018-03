Относитесь к России как к террористу независимо от того, причастна Москва к отравлению Скрипаля или нет

Пояснить сегодняшние расклады в мировой политике мне поможет очень уважаемая западная компания Блумберг (Bloomberg), а конкретно их свежая статья на активно раскручиваемую сегодня тему —

Для тех, кто не может в английский, переведу (вольно, но с сохранением смысла, потому что дословно на русском это будет очень криво звучать):

Относитесь к России как к террористу независимо от того, причастна Москва к отравлению Скрипаля или нет.

Понимаете, как это работает? Некоторые наивные добрые души заикаются о презумпции невиновности — мол, сначала надо доказать виновность, а потом уже что-то предпринимать и делать выводы. А тут даже о презумпции виновности речи не идет (презумпция виновности — это когда обвиняемый должен доказать свою невиновность, а если он не может, то он виноват). Тут прямо говорится о том, что даже если Россия невиновна, это не имеет значения — она все равно террорист и виновата по определению. Понимаете или нет еще?

Для Запада мы виноваты просто в том, что мы существуем.

В конце статьи скромная приписка:

This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners.

Это стандартная формулировка о том, что эта статья не обязательно отражает мнение редакции и владельцев Блумберга. Но мы все-таки хотим узнать их реальное мнение на эту тему, и это легко сделать —

На всякий случай делаю скрин:

А написано там следующее:

Putin's murderous regime needs to be punished, whether or not it poisoned an ex-spy

Перевожу:

Путинский убийственный режим должен быть наказан, независимо от того, он или не он отравил Скрипаля.

И это не название статьи, а ее концентрированная суть.

Надеюсь, что осталось еще меньше людей с иллюзиями о том, что с Западом можно "дружить" или же играть с ним по их правилам и выигрывать — вы никогда не выиграете у шулера ни по каким правилам, пора бы уже это понять. Привилегию сделать правильные выводы оставляю вам.

Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!

P.S. Несколько фоток этого спектакля на уровне детского утренника — пожарные и вояки на заднем плане вообще в курсе, что там страшное смертельное химическое оружие?

