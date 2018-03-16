Судя по всему, у «Народного шухера» - коллективные критические дни. Вчера они вступали в НАТО и хотели всех заставить говорить на украинском языке, а сегодня сучат ножками и бьются головой о «покращення» - требуют, чтобы «парламент воюющей страны» принял обращение к ЕС: выслать пять мотоциклетов с пулеметами для запретить строительство «Северного потока - 2».

Мол, надо донести до Европы святую правду о гибридном и коварном «Газпроме»! Надо разрушить монополию «Газпрома»! Мы тут скакали, скакали. Хором. А скоро 2019 год! Истекает срок договора о транзите по нашей сакральной трубе!

Кому донести, лишенцы? Британии, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландам, компании которых вложили в «СП-2» 4,75 млрд. евро только прямых инвестиций?

Ну, так потрясите за мошну своего Арсения Петровича, который «не покупал» российский газ – пусть на сэкономленные деньги выкупит долю европейских компаний: Engie, Nord Stream 2 AG, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. И, заодно, пусть он научит совет директоров этих газовых монстров петь хором. В вышиванках.

Ведь он (Арсений) так красиво рассказывал про «весь мир с нами» в своей еженедельной, авторской программе «Десять минут оргазма с премьер - министром».

Вы тогда монополистами станете. Будете «панувать» на рынке газа в Европе и околоземном пространстве.

А кто еще способен поставлять на европейский рынок газ в нужных для экономики Европы объемах? Ваши «любі друзі» из Вашингтонского обкома, под которыми вы раскорячились в позе ротного пулемета и просите еще?

Так Дональд Федорович (который Трамп) уже пытался вякать про санкции в отношении европейских компаний, вкладывающих деньги в российские газопроводы. Конгресс даже закон о санкциях принимал. И был дипломатично послан в дальнее, пешее эротическое путешествие.

Причем, с самых высоких европейских трибун:

- генеральный директор французской энергетической компании Engie Изабель Кошер: «Применение американских санкций к проекту, находящемуся за пределами США… - это вмешательство в дела европейских стран, которое неприемлемо!»;

- глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: «…Принцип «Америка в первую очередь» не может означать, что Европа — в последнюю…»;

- глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат Фолькер Трайер: «…Создаётся чувство, что американская сторона преследует собственные экономические интересы…»;

- официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань: «…экстерриториальные пределы документа [закона о санкциях – авт.] представляются незаконными с точки зрения международного права…».

Так что… Вместо надрывного рыдания и истерического обращения в "Спортлото" и к Европе, которая защищает прежде только свои шкурные интересы, а не завоевания «гідності» и шоколадные ценности, пришло время задаться риторическим вопросом: «А нас за шо?»

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