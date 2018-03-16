Термин «Точка невозврата» используется в дальней авиации. Для самолета в полёте «точка невозврата» — это точка на трассе, начиная с которой топлива на борту просто не хватит, чтобы либо вернуться назад на аэродром вылета, либо долететь до запасного аэродрома. Переходя от частного к общему, можно обозначить ее, как «событие или момент, после которого невозможно вернуться к исходному состоянию». Геополитических процессов это тоже касается. Особенно в контексте другой концепции, согласно которому в какой-то момент даже одна лишняя соломинка ломает хребет верблюду.

Станет ли для России такой точкой невозврата скандал с высылкой дипломатов из Великобритании станет понятно в ближайшее время. Говорить о начале третьей мировой войны, конечно, преждевременно. В 1985 году правительство Ее Величества уже массово высылало советских дипломатов. Тем не менее, данный конфликт удачно совпал с другим, тоже касающемся «больной точки» Запада. А лавину в нужный момент вызывает одна, последняя из многих снежинка.

Резкая реакция Великобритании на убийство Россией двух человек на ее территории на первый взгляд выглядит странно. Ну, убили двух человек, спецслужбы только мира регулярно этим занимаются. Достаточно выразить глубокую озабоченность и жить дальше. От рук той же России за последние четыре года погибло более десяти тысяч граждан Украины и Евросоюз, Великобритания и США на резкое обострение не шли. Да и после оккупации путем вооруженной агрессии Крыма и части Грузии реакция была довольно спокойной. Применение химического оружия? Так недавно была Сирия. И пусть формально это дело рук Асада, ни для кого не секрет, кто ему помог. И что дальше? А дальше, как всегда. Официально осудили, призвали стороны к диалогу, ввели какие-то санкции и вернулись к бизнесу. Сирия, Украина и Грузия где-то далеко.

Что пошло не так в этот раз? А в этот раз как раз оказалось, что все совсем близко. И Кремль может вот так взять и использовать химическое оружие прямо на территории Великобритании. С любым количеством жертв. Или в любой другой стране Евросоюза. Если можно перевозить полтонны наркотиков дипломатической почтой, то необходимые для производства ядовитых веществ ингредиенты доставить тоже не проблема. Кто может чувствовать себя в безопасности? Получается, никто. И тут уже не сочувствие и «европейские ценности» играют ключевую роль, а страх. Куда более сильное и искреннее чувство, которое просто заставляет действовать активнее.

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Конечно, гипотетическая угроза серьезно нивелируется небольшим количеством жертв. И тут мы переходим как раз к той последней соломинке, которая ломает хребет верблюду. На днях Radio Free Europe/Radio Liberty и группа румынских журналистов-расследователей RISE Project опубликовали результаты своего расследования по одному из эпизодов дела о сбитом Боинге авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Напомню, он был сбит российской системой «Бук» 17 июля 2014 г. в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших — граждане Нидерландов. Испанский диспетчер, рассказывавший об украинских самолетах рядом с Боингом оказался мошенником с российской зарплатой. Все лишь одна деталь, но в качестве информационного повода для оживления темы в СМИ отлично подойдет. Идем дальше по совпадениям во времени?

В понедельник нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla обнародовало имена главных подозреваемых по делу сбитого Боинга. Там фигурируют российские военные, да и сам «Бук» тоже из России. Чем вам не масштабный теракт? Конечно, журналистские расследования, это не результаты официального следствия и тем более не приговор суда. Но на Западе к этим вещам относятся куда серьезнее, чем в Украине или РФ. Хотя бы потому, что такие вещи принято строить на фактах и потому доверие к СМИ в Европе гораздо выше, чем у нас. А это уже общественное мнение, пренебрегать которым политики не могут себе позволить.

Итак, что мы имеем на сегодняшний день в информационном пространстве. Скандал с убийством Скрипаля в Великобритании, который активно поддержали США и Канада. Франция, а следом и Евросоюз следуют в этом тренде, пусть пока и воздерживаются от жестких действий. Западный избиратель уже понимает, что может стать случайной жертвой российских спецслужб где угодно. В информпространство возвращается история со сбитым Боингом, где жертв довольно, чтобы воспринимать угрозу действительно. А кое-кто уже припоминает попытку переворота в Хорватии и вмешательство в избирательные процессы. Дров для костра вполне довольно. Вопрос только – станет ли скандал в Великобритании той искрой, после которой все вспыхнет.

Если эти темы будут одновременно развиваться в западных СМИ, общественное мнение потребует самых решительных мер. И тот политик, который даст избирателю правильное действие или обещание, окажется в тренде. Правые и консервативные политические силы вполне могут сыграть в эту игру. И поднять получить очень приличный результат на выборах. С лозунгами о русской угрозе и призывами изолировать и проучить врага. Впрочем, центристам тоже придется сделать выбор – ответить на требование общества или уступить места более приспособленным политическим силам. Тут учение Дарвина в чистом виде, никакой абстрактной философии. И если к этому добавится желание серьезных игроков потеснить Россию на рынке нефти и газа, а также ослабить позиции дружественных РФ корпораций в ЕС, Кремль ждут очень тяжелые времена. Политики покажут себя сильными и смелыми, умные инвесторы уйдут в хорошую прибыль. Плохо, когда тебя никто не любит. Но еще хуже оказаться под рукой, когда позарез нужен явный пример.

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