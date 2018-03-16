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Игорь Романович, автор блога Green Tea

"В Британии отравили шпионившего в пользу Лондона россиянина". (Из СМИ).

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"Путин отомстил!", "Остановите Путина!" — с такими заголовками вышли британские газеты и таблоиды, их хор тут же подхватили другие западные СМИ.

На следующий день Британию и остальное демократическое человечество потрясла еще одна новость. В своем особняке в Бристоле был застрелен известный писатель-фантаст Р., автор сенсационной книги о нападении СССР на мирную Германию.

Скотленд-Ярд на пресс-конференции продемонстрировал всем оружие убийцы — пистолет Glock 17 с дарственной надписью: "Полковнику Путину на память о совместной работе в Петроградской ВЧК. Ф. Э. Дзержинский".

— Кто будет следующим — я, вы или, может, Борис Джонсон?! — трагично взывала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на экстренном заседании палаты лордов.

Борис Джонсон вздрогнул, побледнел и с опаской огляделся вокруг.

— Следует положить конец этим кровавым преступлениям Москвы! — строго добавила Мэй, тут же предложив увеличить поставки российского сжиженного газа в Великобританию в три раза.

Следующим оказался прежний российский олигарх, найденный в своем лондонском особняке. Рядом с телом полиция обнаружила разбитую бутылку водки "Путинка", которой, как выяснили лучшие эксперты Скотленд-Ярда, усопшего и ударили по голове. Неподалеку, на барной стойке, стоял недопитый бокал со взболтанным но не смешанным коктейлем "водка с мартини", который к делу решили не приобщать — мало ли кто с кем пил.

"КГБ мстит своим гражданам, выбравшим Свободу!" — дружно написали британские СМИ, попутно сообщив, что состояние погибшего было с глубокой скорбью национализировано Центральным Банком Англии.



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Следователи в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

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Спустя неделю, возле воздушной границы России два Су-27 отогнали британский истребитель "Тайфун" от маленького, но юркого "Гольфстрима-650", держащего курс на Москву.

"Тайфун" напоследок дал по самолетику очередь, но не попал.

В Шереметьево из бизнес-джета, тяжело дыша, вывалился прежний хозяин уральского малахитового холдинга "Каменный цветок инкорпорейтед", Данила Петрович, сбежавший в Лондон еще в конце 90-х.

Он рухнул на колени и принялся целовать холодный бетон аэродрома. А затем и подбежавших к нему эмчеэсовцев, всхлипывая и приговаривая: "Родненькие мои… Сынки… Свои… Родненькие…"

Эмчеэсовцы аккуратно вытащили из спины олигарха нож с надписью "KGB" на рукоятке, ослабили на горле несчастного удавку из трех дорогих галстуков и дезактиваторами опрыскали брызги полония, уже начинавшего разъедать шубу.

— Чудом ушел, чудом… — шептал олигарх, дрожащими руками пытаясь прикурить сигарету не с того конца. — Но активы успел перевести, хрен им, собакам британским! Товарищи, есть какой-нибудь заброшенный завод в маленьком городке, который нужно возродить вместе с инфраструктурой? Умоляю, дайте, дайте мне его адрес!

Некоторые пограничники украдкой вытирали слезы.

Вскоре в Ш-2 пришлось строить отдельный терминал. В нем постоянно дежурили девушки в кокошниках, держащие караваи с хлебом-солью, и цыганский хор с песней: "К нам приехал, к нам приехал … дорогой", вставляющий имена по мере прибытия бортов.

Через год ВВП на душу населения в России вырос в два раза.

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