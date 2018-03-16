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|«Новичок» попал в Великобританию в багаже дочери Скрипаля, — The Telegraph
|16.03.2018 14:20
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Вещество, которым был отравлен прежний офицер российской разведки Сергей Скрипаль, находилось в багаже его дочери, с которым она прибыла из Москвы.
Об этом сообщает газета со ссылкой на источники в спецслужбах, передает издание Левый Берег.
Следствие прорабатывает версию, что отравой были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или подарки, которые должны были распаковать в доме Скрипаля.
По одной из версий, в квартиру Юлии в Москве могли проникнуть люди, которые и подложили яд в чемодан.
По данным издания, следователи отказались от версии, согласно которой преступники сами попали на территорию Великобритании с отравляющим веществом.
Издание делает вывод, что таким образом, «мисс Скрипаль была умышлено нацелена на отца».
В полиции графства Уилтшир заявили, что в общей сложности в контакт с ядовитым веществом в Солсбери потенциально мог вступить 131 человек. 46 человек обратились в больницу.