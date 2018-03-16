Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ о применении нервно-паралитического вещества на британской территории вероятнее только дал лично президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Sky News, передает информационное агентство УНИАН.

«Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его [Путина – ред.] решение — приказать использовать нервно-паралитическое средство на улицах Британии, на улицах Европы, впервые со Второй Мировой войны», — заявил Джонсон.

Напомним, Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России. Она также сообщила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля.

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