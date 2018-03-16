На прошлой, да и на этой тоже, неделе, США и РФ обменялись целым рядом горячих комплементов в адрес друг друга относительно того, как они будут действовать в Сирии. И если Вашингтона говорит “бабахнем” и “бабахает”, то РФ часто отвечает “а вы попробуйте”, а потом рассказывает о кривизне земли. Но, причём здесь это?

Дело в том, что на фоне горячих заявлений и словесных баталий были отмечены дополнительные размещения техники и военнослужащих ВС США на территории Сирии. В частности, на базу Ас-Шаддади, что размещена в провинции Хасеке, на северо-востоке Сирии, была замечена новая техника и пополнение личного состава. На представленном же скрине к таковым относятся многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk которые могут иметь вооружение от пулеметов М240, М134 или 30-мм автоматической пушки M230 до ПТУР AGM-114 Hellfire.

А потому, Москва может сколько угодно рассказывать о том, что 98% территории Сирии под контролем правительства Асада, а из Вашингтона им могут ответить лишь одно: “Можем повторить!” А значит «далі буде!»

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира