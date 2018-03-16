Давайте вместе искать приемлемые варианты общежития, а не пытаться уничтожить то, что от нас отличается

Моя замечательная жена примерно год назад написала текст, который начинается с цитаты из Григория Померанца «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Все превращается в прах – и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему, зло на Земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики».

Вот отрывок из её статьи:

«Я вспомнила своё незавидное положение на Украине в начале 2014 года. Такое же отчаяние от бессилия что-либо сделать, как-то всё изменить. А эти угрозы от незнакомых людей, их неадекватная агрессия, резко изменившееся отношение некоторых бывших приятелей. Нарастало ощущение небезопасности, незащищённости, бесправности – моей и вседозволенности – их. Любое преступление в отношении носителя «неправильных» взглядов было бы оправдано с формулировкой «во имя высшего блага» (СУГС!) А когда преступления не только не наказываются, но и поощряются (как минимум, общественным одобрением), сколько найдётся слабых на голову экземпляров, готовых выместить свои комплексы, прикрытые фиговым листочком борьбы за правое дело?».

Я каждый раз вспоминаю эту статью, когда в комментарии приходит очередное неадекватное чмо, пишущее «Тебя нужно избить/пытать/расстрелять/депортировать на Украину».

Некоторые искренне обижаются, когда я их называю майдаунами. Но обижаются зря. Потому что превратиться в майдауна очень легко — для этого довольно надеть невидимую кастрюльку и заявить «Я — единственно прав. А все, кто со мной не согласен, должны быть уничтожены». И вы уже «скачете» (даже если сами этого не замечаете), уже готовы пытать детей, заставлять женщин, убивать стариков — и всё это «ради идеи» (как вы сами себя обманываете, на самом деле вы просто хотите убивать).

Целью моей работы является переубеждение людей. Поэтому я всегда ищу самые сильные аргументы, максимальное количество фактов, пруфов, доказательств, железобетонную теорию и надёжную практику.

Если я вдруг начну писать в статьях «Вы все козлы с нетрадиционной ориентацией, следовательно вас нужно уничтожить», то кого это сможет переубедить? Правильно, никого. Поэтому я всегда пишу максимально аргументированную позицию, с подробным теоретическим обоснованием и обильным фактажом.

А когда мне начинают вешать ярлычки «кролик Роджерс, гы-гы», «ты бухой», «ты с Украины», «у тебя фамилия неправильная» или даже «ты — антисоветчик» (с какой стати?), при этом обильно снабжая свои комментарии руганью, матами и угрозами, то я понимаю, что уже победил в этом диспуте.

Потому что единственный способ победить меня в диспуте — это привести доказательства того, что я не прав. Например, список сотен погибших «ЧВК Вагнера» (или хотя бы одного живого для интервью). Или рассказать мне о том, как хорошо стало жить на Украине после перемоги майдана. Или показать мне армию грамотных управленцев, которые готовы взять на себя управление страной после «массовой люстрации», о которой бредят все хомячки (от правых до левых). И так далее.

А когда хомячок исходит на говно от бессильной ненависти и злобы — это значит, что никаких аргументов, кроме «я тебя ненавижу» у него нет. Ненависть и агрессия — это вообще знак слабости. Сильному агрессия не нужна.

Вот я, к примеру, довольно регулярно, раз в несколько месяцев, устраиваю жесточайшие споры с Романом Носиковым. Уже раза три или четыре я думал, что он меня забанит. Но злобы нет, агрессии нет, желания убивать нет. Я не ору, что нужно пытать его детей и убить его собаку и кошку. Даже немного потроллив друг друга мы не бьём горшки и не перестаём общаться. И снова вместе пьём вино, кушаем шашлык и нормально общаемся.

Потому что даже при наличии у нас различий во взглядах на тот или иной вопрос мы, во-первых, стараемся свою точку зрения обосновать (а не подавить оппонента руганью и угрозами), во-вторых, ведём себя почтительно друг к другу и, самое главное, остаёмся людьми.

А когда очередная Валера (есть тут такое) прибегает ко мне в комменты, брызгая слюной «винницкий бандеровец, сколько тебе заплатили, продажный кремлёвский пропагандон?», то что я могу на это ответить? Особенно, если учитывать, что пишет оно это at random, под любым случайным постом, даже касающимся погоды за окном или похода с ребёнком в кино.

Спасибо, Валера, за демонстрацию своей тупости. Твоя болезнь называется «акцентуация», современными психотерапевтами убирается за 1,5-2 года даже без особой медикаментозной накачки. Нужно только осознание наличия болезни.

Или все эти мальцевские/навальновские/гиркинские/грудининские сетевые «революционеры», которые пишут мне угрозы. Вот какой, как они ожидают, должна быть моя реакция на их многочисленные обещания избить/пытать/убить меня и мою семью? Что я испугаюсь и перестану писать? Ога, щаз! Нет, меня это только ещё больше мотивирует сделать всё возможное, чтобы такое майданное быдло никогда в России к власти не пришло.

Отдельно веселят меня убогие, пытающиеся меня записывать в «хохлы». Мои предки были русскими переселенцами времён, когда гетьманщина довела территорию во время прошлой Руины до состояния Дикого Поля. Называть их «хохлами» примерно так же обоснованно, как русских поселенцев в Сибири и на Дальнем Востоке называть чукчами и камчадалами. Я в «украинцы» не записывался, от своих корней не отказывался и даже за женой поехал в Самару, а не в Луцк или Тернополь. Так что идите лесом, неуважаемые.

Опять же, все крики «он хохол», «он понаехал», «он работает на Кремль» — это признаки отсутствия вменяемой аргументации. Любые бинарные конструкции и ярлычки легко бьются.

«Ты работаешь на Кремль» (пруфов не будет) — «а ты работаешь на Госдеп».

«Ты сбежал с Донбасса» (пишут с подгоревших диванов) — «а ты туда и не приезжал».

«Тебе платит Путин/Сурков/Пригожин/вставьте своё» — «тебе платит Ходорковский/Грудинин».

«Ты охранитель!» (как будто это что-то плохое) — «а ты майдаун».

Если это предел вашей аргументации, то это очень печально (для вас). Ненависть и агрессия — это знак слабости, отличительный для мелких предельно маргинализированных группировок (националистических, либеральных, монархических и, дожили, теперь ещё и псевдокоммунистических). Которые, будучи в крайнем меньшинстве, пытаются навызять свою волю большинству с помощью угроз и неприкрытой агрессии.

Особенно меня веселят регулярные вызовы на мордобой. Только за последний месяц их было штук двадцать. Меня читают сотни тысяч людей с территории, населённой около 200 миллионов человек и растянутой только по горизонтали примерно на 10 тысяч километров. Если кто-то думает, что я брошу всё и буду ездить по всей России, избивая морды местечковым дегенератам — то он действительно дегенерат, причём не поддающийся лечению.

Если «я хочу набить тебе морду» — это ваш единственный аргумент, то мои соболезнования. Быть маргиналами — это ваша карма до скончания времён.

Закончить хочу ещё одной цитатой из статьи своей чудесной жены:

«И я верю, что от этой заразы [майданной ненависти] есть лекарство. Это лекарство – мечта, идея, картина будущего. Социологические исследования последней «прямой линии» с Президентом показали, что людей больше волнуют вопросы мировоззренческие, нежели бытовые. Людей интересует будущее! Какое общество мы строим? Куда мы идём? Каков вектор нашего развития? Мы хотим видеть хотя бы макет этого общества мечты, нашу цель, причём, конечно же, высокую и светлую. Лозунги «Нет коррупции», «Долой произвол» и прочее «отрицалово» не предлагать. «Экономический рост» и перспектива наращивать объёмы потребления, «каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке» не сильно вдохновляют. Острая нехватка общестранового проекта, идеологическая пустота, отсутствие понимания того, что мы хотим создавать, а не против чего бороться, ощущается уже на всех уровнях. Все наши большие и маленькие достижения, коих на самом-то деле немало, наша наука, культура, спорт и искусство – всё зависло в этом вакууме, а должно посвятить себя красивой общей мечте.

Эта цель, эта мечта, если будет иметь должное влияние, сформирует и моральные ограничения, и правила поведения, и даст мотивацию для труда и творчества, задаст норму поведения. И сделает это гораздо лучше и эффективнее всевозможных запретов на девиации.

Давайте вместе искать приемлемые варианты общежития, а не пытаться уничтожить то, что от нас отличается. Давайте создавать детализированные проекты будущего, а не вечно бороться «против только плохого». Давайте сформулируем новые цели, приемлемые для большинства, и будем двигаться к их достижению. Иначе все мы: левые, правые, «совки» и либералы, «запутинцы» и «навальнята», верующие и атеисты потеряем свою страну, как украинцы потеряли Украину».

Слушайте мою жену. Она всегда права (шутка).

Хотите изменить Россию? Сформируйте образ будущего, который станет привлекательным для большинства её жителей, соберите вокруг себя сотни тысяч вдохновлённых этим образом единомышленников, займитесь формированием и обучением кадрового резерва, пишите страновые проекты и программы реформ (не демагогию, как «Пацан 20 шагов в успеху шёл», а реалистичные) — и двигайтесь к результату. Реалистичный путь будет называться не «20 шагов к успеху», а «20 лет развития».

Долго? Сложно? А по-другому не бывает. «Грудинин/Мальцев/Навальный прыйдэ — порядок навэдэ» — это путь майданных дегенератов, путь в никуда.

Нам не нужны потрясения ради потрясений, нам нужна процветающая Россия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира