Можно просто выбрать, какой хочется смотреть и переключать каналы новостей. К уже привычному с Трампом Карточному домику, ошарашившему всех увольнением Рекса Тиллерсона, и актуальному в последнее время симбиозу Наркос и Макмафии, добавился еще и шпионский триллер.

При этом такое чувство, что авторы сценария вдохновляются новинками. Не успел выйти Красный Воробей, где в конце русские убивают своего предателя на глазах у всех и не отдельно это скрывают, как миру тут же показывают Солсбери. Где-то засуетились норвежцы, которым явно не хочется реализовывать свежий сериал «Оккупированные». Тереза Мей получила в дар от судьбы свои Фолкленды, но пока демонстрирует, что она совсем не Маргарет Тэтчер. Правда, надо заметить, что у аргентинских генералов было много гордости и пафоса, и вероятно кокаина, что делает их отчасти похожими на российскую верхушку, но у них точно не было ядерной бомбы, и проучить их было лишь делом техники. Впрочем, еще непонятно, будет ли применена какая-то техника в данном случае, но акции российских компаний на этой неделе чувствовали себя значительно хуже, чем в среднем по палате.

Американские торговые площадки снизились по итогам недели. Даже очень оптимистически настроенному рынку не по душе уход как главного экономического советника Трампа, так и государственного секретаря, и все это на фоне эскалации разговоров о торговых войнах. В итоге, утро пятницы индекс S&P500 откроется на отметке в 2747 пунктов, потеряв почти 1,5% за прошедшую неделю. Зато порадовали немцы, зафиксировавшие Ангелу Меркель в кресле канцлера, оставаясь наиболее предсказуемым элементом мозаики. Благодаря которому Европа продолжает себя чувствовать прекрасно, даже несмотря на бенефис клоунов и психов везде, от Италии до западных границ Украины.

Украинская доля участия в мировых новостях на этой неделе уменьшилась после того, как отечественные футбольные клубы прекратили свою европейскую кампанию. Шахтер закончил играть, Динамо – мучиться. Сегмент же украинских еврооблигаций вел себя так же, как его собратья по всему миру. И котировки украинских суверенных бумаг практически не изменились. Государственные бумаги торгуются в диапазоне 4,5%-7,75% и ожидают новостей о новых выпусках и прогрессе с МВФ. Из корпоративного сектора порадовали новостями производители курятины. И на этот раз не за счет видео из Куршавеля, а благодаря реальным новостям. Во-первых, по старой доброй традиции, 8 марта Мироновский Хлебопродукт заявил о намерении провести сделку по рефинансированию текущих еврооблигаций, организовав для этого новый выпуск. Пошли по старой проверенной схеме. И почему бы и нет, если это работает. Посмотрим, однако, сработает ли в этом раз. А потом просочилась информация, что компания рассматривает возможность купить крупнейшего производителя курятины во Франции. А почему бы и нет, ведь и сама компания давно заслужила статус глобальной, тем более ее рейтинг уже выше суверена, да и нигде так не любят давать субсидии для аграриев, как во Франции.

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А на отечественных полях, наконец, случилось чудо. Не прошло и года, как депутаты удовлетворили отставку Валерии Гонтаревой. «Добби свободен» по-украински, это когда унижение состоит не в том, чтобы поймать брошенный носок, а в том, чтобы больше часа слушать депутатов. А это не только унизительно, но и вредно для психического здоровья. Одновременно, депутаты утвердили Якова Смолия главой регулятора. В целом это хорошая новость для рынков, потому как гарантирует, что Нацбанк останется независимый, политика сохранится неизменной, а в руководство НБУ не пролезет очередной псих, желающий из пяти рыбин одарить дешёвыми кредитами всю страну.

Гривня на этой неделе немного откатилась назад после бурного роста, сначала заглянув ниже 26,0 за доллар, но отойдя потом на заранее заготовленные позиции около 26,3 гривен за доллар. Нерезидентов на аукционы по продаже ОВГЗ приходит все меньше и теперь задача для правительства сделать так, чтобы они не убежали в апреле, когда наступит время погашения трехмесячных облигаций. И результаты первичного аукциона, в котором самое интересное сосредоточено не в удовлетворенных заявках, а в тех, которые остались не у дел, показывают, что есть объемный спрос выше ориентира Минфина. И пока правительство может себе позволить не удовлетворять эти заявки, а покупатели могут себе позволить подождать. Кто кого пересидит в засаде, мы увидим в самое ближайшее время, ведь до конца апреля, несмотря на снег за окном, осталось уже не так и много времени. А на рынке акций произошла очередная экспирация. Индекс УБ закрылся в четверг на отметке в 1576 пунктов.

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