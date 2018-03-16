В случае значительного ухудшения погодных условий городские власти рекомендовали объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. Первоначально это будет касаться детсадов и школ.

Об этом заявил первый заместитель председателя горадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

Также сегодня с 19:00 и до понедельника 19 марта в мэрии решили ограничить въезд грузовиков в столицу из-за сложных погодных условий. Это позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствование работе снегоуборочной техники, говорится в сообщении пресс-службы.

Киевлян просят внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.

Напомним, что в результате активного циклона с вечера 16 марта, а также 17 и 19 марта в столице ожидается сильный снег, что приведет к образованию снежного покрова до 25-30 см. Ситуация осложнится из-за порывов северо-восточного ветра 15-18 м / с , метели, гололеда и понижения температуры до 3-8° мороза.

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