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На Байкале сегодня произошло землетрясение в 5 баллов
16.03.2018 17:05


Фото: scfh.ru

Эпицентр землетрясения находится в 22 км от поселка Большое Голоустное.

Сегодня, 16 марта, в 12:28 местного времени в Приангарье произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили жители Шелехова, Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского. 

В эпицентре землетрясения, который находится в 22 км от поселка Большое Голоустное на побережье Байкала, . В городах юга Иркутской области сила колебаний земной коры оценивается в 3-4 балла.

Автор: Елена Степанова

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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