Семья нового уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой занимается бизнесом в оккупированном Крыму, говорится в расследовании .

Отмечается, что до аннексии Денисова владела четвертью строительной компании «Крымжелезобетон». 12 января 2015 года юрлицо перерегистрировали в оккупированном Симферополе по российскому законодательству. В Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации основателем компании указано украинское ООО «Триора», 25% уставного капитала которого внесла Людмила Денисова. Среди основателей «Триоры» значатся также экс-нардепы от «Батьківщини» Сергей Велижанский и Андрей Сенченко.

В материале говорится, что в ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована компания «Севастопольмаринсервис», которая также связана с Денисовой. В состав учредителей вошла дочь Денисовой Елена Титаренко. Последняя является совладелицей крымских ООО «Промтекстиль», «Бизнес Альянс» и «Дигаймер». Компании занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости. Еще одна дочь Денисовой – Александра Квитко – владеет половиной ООО «Фирма Д.Э.В.». Эта компания зарегистрирована в Симферополе, она специализируется на сдаче в аренду недвижимого имущества.

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Bihus.Info пишет, что ООО «Строительная компания «Крымжелезобетон» Денисова в своих декларациях за 2015 и 2016 годы не указывала.

В комментарии журналистам программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» она заявила, что после аннексии Крыма Россией компания была национализирована.

«У меня все задекларировано», – подчеркнула Денисова.

Согласно декларации, в Едином государственном реестре деклараций, Денисова является конечным бенефициарным собственником ООО «Триора» (25%, зарегистрирована в Киеве), ООО «Севастопольмаринсервис» (25%, Севастополь), обслуживающего кооператива «Батилиман» (25%, Симферополь), ООО «Торговый дом «Крымжелезобетон» (25%, Симферополь) и других компаний.

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