Ответ прост: это уже не важно. В объективной стороне вопроса — кто отравил, чем именно, каким образом, с какими целями и так далее — можно разбираться до бесконечности, но вовсе не факт, что мы когда-нибудь получим на этот счёт полную и подкреплённую неопровержимыми доказательствами информацию.

Тем не менее, это событие уже затронуло интересы огромного числа людей и они не собираются ждать, пока кто-то преподнесёт им истину на тарелочке с голубой каёмочкой. Они будут действовать, исходя из того, что знают прямо сейчас.

Репутация

А знают они, что Россия в лице своих официальных представителей лжёт. По поводу и без повода, в мелочах и по-крупному, изощрённо и абсолютно тупо. Список вранья, на котором Россию ловили за руку так велик, что его можно издавать отдельной книгой.

Сначала это воспринималось, как хитрость, потом — как вероломство и коварство, затем — как невиданных масштабов дерзость, но сейчас становится всё более конечно, что вопрос скорее во вменяемости верхушки российской власти.

У России в принципе отвратительная репутация: открытое сотрудничество с абсолютно людоедскими режимами, топорное вмешательство во внутренние дела других государств, военная агрессия, запредельная коррупция, авторитаризм и да — практика политических убийств как внутри страны, так и за её пределами.

И когда британцы заявляют, что в отравлении Скрипаля виноваты россияне, на одну чашу весов ложится их репутация, а на другую — репутация адского шапито, по какому-то фатальному стечению обстоятельств ставшему российской властью.

Можно со 100% уверенностью сказать, что ни у одной цивилизованной страны не возникнет сомнений, кому отдать предпочтение. На стороне России в лучшем случае будут Северная Корея, Сирия, Венесуэла и, вероятно, Иран. Китай со сдержанным интересом будет наблюдать за развитием событий, но не вмешиваться.

Да что там говорить, если даже существенная часть самых патриотичных патриотов в РФ уверена, что Скрипаля отравили российские спецслужбы, просто считают это не преступлением, а подвигом?

Презумпция виновности

Российские официальные лица, когда их ловят на горячем, любят рассуждать о правосудии, презумпции невиновности, неопровержимых доказательствах, необходимости досконально во всём разобраться и так далее.

По сути это попытки уйти от ответственности, а по форме — безграмотный бред, потому что для только это есть только одно место — суд, и если они окажутся на скамье подсудимых где-нибудь в Гааге, то это разговоры действительно будут иметь смысл. Впрочем, даже там от этого будет мало толку.

Как говорил Лао-Цзы, «если оно выглядит, как собака, лает, как собака, и кусается, как собака, то это и есть собака». Так что если вы увидите стоящего над трупом человека в тюремных наколках и с окровавленным ножом в руках, то вряд ли удовлетворитесь его словами, что он тут не при чём, и, прежде чем предъявить ему обвинение, вам нужно провести тщательное расследование, причём непременно с его участием. Нет, вы заорёте «держи убийцу!» и в 99,99% случаев будете правы.

И это ему придётся как следует попотеть, доказывая свою невиновность, потому что имеющихся доказательств вкупе с его тёмным прошлым суду будет более, чем довольно, чтобы признать его виновным.

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Если бы кому-то действительно захотелось «подставить» Россию, то учитывая её репутацию, вероятно, ему бы это легко удалось. А вот российской стороне, если бы она хотела обелить себя в глазах мирового сообщества, наоборот, пришлось бы приложить огромные усилия. В этом нет никакой несправедливости — репутация взялась не из воздуха, Россия сама заработала её своими действиями и рано или поздно это должно было аукнуться.

Преступление и наказание

Впрочем, как мы видим, Россия оправдываться не собирается, что логично воспринимается как признание вины и, вообще-то скотство: когда два человека лежат в коме, ещё около двадцати пострадало от оружия массового поражения, разработанного в твоей стране, а исполнитель теракта не найден, нормальные люди без приглашений предлагают помощь в расследовании.

Соответственно, Великобритания, США и ЕС будут действовать, исходя из убеждения, что высшее руководство РФ несёт ответственность за теракт на территории Британии с применением ОМП.

Программа-минимум для правительств Британии и остальных стран НАТО — скомпенсировать мощный удар по своей репутации, нанесённый нападением. Это значит, что им, в свою очередь, придётся нанести России значимый убыток. Программа-максимум — нанести такой убыток, который гарантировал бы, что подобные действия России в обозримом будущем не повторятся.

Очень сильно сомневаюсь, что в их планы входит установление в России свободы и демократии или освобождение народа РФ от авторитарного режима — у них и своих забот хватает. Кроме того, НАТО вовсе не нужны лишние проблемы и нет особого желания развязывать войну, так что тем, кто надеется, что «заграница нам поможет» я бы рекомендовал рассчитывать на собственные силы.

Империя наносит ответный удар

Надо сказать, что набор инструментов воздействия Запада на РФ довольно ограничен. Высылка дипломатов ничего не стоит — РФ вышлет ровно столько же. Бойкот ЧМ-2018 и отзыв приглашения Сергея Лаврова в Великобританию были бы унизительны для нормальных людей, но нашим это — божья роса. Воевать из-за Скрипаля НАТО не будет.

Остаются меры экономического воздействия, точечные удары по окружению Путина (высылка и конфискация активов), а так же поддержка врагов России. В первую очередь — в Сирии и Украине, деньгами и оружием.

Однако, всё это не гарантирует, что у Путина пропадёт желание продолжать опасные игры. Вполне вероятно, что он считает возврат олигархов в РФ и усиление внешней изоляции полезным для сохранения своей власти.

Финансировать и поддерживать оппозицию внутри страны вряд ли с точки зрения Запада будет эффективно. По крайней мере, пока оппозиция собирается тратить деньги не на оружие и боеприпасы, как в Сирии, а на листовки и видеоролики.

Давить на олигархов в надежде, что они, наконец, устроят заговор против Путина — наивно: слишком уж долго они демонстрируют свою бесхребетность, тупость и никчемность.

К тому пока не ясно, кто в текущих условиях может прийти к власти и не будет ли этим человеком представитель силовиков-ястребов, который поднимет противостояние с Западом на ещё более высокий уровень. По этой же причине вряд ли Запад всерьёз задумывается о физическом устранении Путина. Вероятно, поиск устраивающего Запад «преемника» идёт уже давно, но без особых успехов.

Так что, несмотря на слова Терезы Мэй, что «у нас нет разногласий с народом России», основная тяжесть последствий ляжет именно на него: усложнение визового режима и экономические санкции, которые в конечном итоге неминуемо отразятся на доходах населения. Так и должно быть. Не говорите, что мы этого не заслужили.

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