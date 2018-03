Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила России ультиматум.

Фото с официального сайта правительства Великобритании Два события последних суток в англосаксонском мире – то ли согласованные, то ли случайно сошедшиеся – увольнение Трампом госсекретаря США Рекса Тиллерсона и истерика премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу очередной «русской угрозы» демонстрируют на весь мир то напряжение, переходящее в нервное расстройство, которое «вечно-властные прежде» элиты Запада испытывают в страхе перед Будущим. Вариант смены бизнесмена Тиллерсона на силовика Помпео на посту министра иностранных дел США, сиречь – госсекретаря, это заявка на новую внешнюю политику Трампа, когда вместо «экономической повестки» США возвращаются к привычной им «силовой повестке». То, что это возвращение уже опоздало, поскольку «поезд ушел», им объективно оценивать не хочется. А, уж, признать, тем более. Иначе надо им признаться, что «Hegemonie – kaput!», то бишь: «Гегемония – капут!». А кто из англосаксов готов перед всем миром покаяться, что «новое платье их короля» – это уже «лохмотья», в лучшем случае? Однако, там ищут по всему миру именно «лохов», для которых эти «лохмотья» будут блистать, аки королевские убранства. «Картинку» Запад всегда умел делать… Только, вот – в век «всемирной паутины»-Интернета и свободного обмена информацией – предложенная Западом «многовариантность» обернулась неожиданной для «кураторов процесса» стороной в стиле «прилета “черного лебедя”» откуда не ждали. И об этом сейчас и напомним. Как говорят на ненавистном бриттами языке великой Франции, «À la guerre comme à la guerre!» - «На войне, как на войне!». Поэтому начнем разбор полетов в отношении англосаксов, которые достали уже всех нормальных людей своими «экзерсисами», с того, что «что-то у них пошло не так». Было время – веками! – они доставали весь Мир, то есть – мешали ему жить – утверждая собственные грабежи своей Силой («Над Британской Империей никогда не заходит Солнце»? Было – и прошло). А сегодня они уже начинают мешать развитию Мира своей... Слабостью. Они умны, имеют деньги и изощренную практику проталкивания своих интересов («У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны ее интересы». (с). Относительно характера интересов – разговор отдельный. Однако, сейчас – в разгар их кризиса – много проявляется и уже проЯВИЛОСЬ, как в периоды кризисов и водилось испокон веков. Всё-всё-всё вылезает наружу по той простой причине, что кризис заставляет заниматься – ради спасения – реальными делами, а не пустой болтовней и дешевой пропагандой. Сейчас, прежде чем перейти к цитированию последних откровений британского премьера Терезы Мэй, представим некоторые наблюдения, благодаря которым постараемся оттенить «особенности британской политики» на российском направлении. Возможно, когда-то кто-то снимет и фильм на эту тему в стиле знаменитой ленты «Особенности национальной охоты». Начнем с того, что уже сейчас там (на Туманном Альбионе) заметно некое замешательство. Известно, что Павла I, Императора России, уничтожили британские агенты, а сегодня бритты на голубом глазу обвиняют Россию в том, чем сами занимаются веками. У них просто – и это важно для понимания – нет иных вариантов для осуществления собственной политики, как политическое убийство. И они этого просто не понимают в силу английских традиций! Но, времена меняются, и на Туманном Альбионе сейчас затрепетали... Ума для подрывных операций там – вагон и маленькая тележка. А вот военной силы уже нет-как-нет. Генералов в британской армии сегодня больше, чем танков. Но нагадить России они ещё могут. Ну, и, как в кино – «последний всплеск сил», уничтожающий врага. А вот теперь выясняется, что это – уже не кино, и, что это здесь не прокатит. Как говаривал Штирлиц в разговоре с Мюллером: «У вас было все, как обычно, но у вас не было вдохновения, потому что вы понимали...» И бритты, вернее, англосаксонские элиты, в целом, понимают. Они уже понимают, что грядет. А потому теряют вдохновение, зачитываясь Шекспиром, который, цитируя Екклесиаста, строго им указал из глубин Прошлого: «As fast as thou shalt wane, so fast thou grow'st» - «Мы вянем быстро – так же, как растем». (В популярных переводах: «Ничто не вечно под Луной»). И вот мы наблюдаем, как, выступая в Парламенте Британии, премьер-министр Тереза Мэй грозит новыми санкциями в адрес России по поводу отравления на их территории английского агента, предателя из ГРУ Скрипаля. Британская пресса уже неделю как зациклена на том, что этот изменник из России и его несчастная дочь «отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, разработанным в России». Элитам бриттов ведомо, но это в масс-медиа для плебса отдельно не «засвечивается», что изменник был выслан несколько лет назад на неясный Альбион после отсидки в российской тюрьме в обмен на наших ребят, захваченных в США после другого предательства. И для России он уже не интересен… Но – политика есть политика, и премьер-министр Британии Тереза Мэй ставит в Палате общин ультиматум России. Дата исполнения ультиматума – 14 марта. Премьер заявляет, что санкции будут «жесткими», «однозначными» и «исполнимыми». Лондон, мол, готов принять «гораздо более серьезные меры в отношении России, чем раньше». Это – прелюдия. Блеск и нищета проекта «имени ТМ» И прелюдия эта обернулась вот чем – скрижали «победы» имени мисс Мэй или «ТМ», как именуют её по первым буквам имени и фамилии – Тереза Мэй: - Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но британская сторона отказала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров: «Также мы потребовали предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка. На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из «Конвенции по запрещению химического оружия» требования нами был получен неясный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано… Таким образом, прежде чем ставить (России – С.Ф.) ультиматум – отчитаться перед британским правительством в течение двадцати четырех часов, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае по «Конвенции о запрещении химического оружия»… Говоря о манерах, нужно помнить, что эпоха колониализма давно ушла в прошлое», - Сергей Лавров. - 14 марта в Лондоне решено, что Великобритания в связи с «делом Скрипаля» вышлет 23 дипломата из России, «работающих на разведку», заявила премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, британское правительство пришло к выводу о том, что российское правительство «несет ответственность за это отравление». - Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и вследствие этого отзывает приглашение для министра иностранных дел России Сергея Лаврова приехать в Лондон с визитом, в британском Парламенте Тереза Мэй: «Мы приостанавливаем все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Британией и Россией, включая отзыв приглашения министра иностранных дел Лаврова в Великобританию». - В МИД России отреагировали на заявления Лондона в стиле «не стоит угрожать ядерной державе». Представитель МИД России Мария Захарова , что у премьера Великобритании Терезы Мэй нет фактов о причастности России к отравлению Скрипаля: «Про яд никто ничего не знает, давайте говорить честно и объективно, ни Мэй, у которой нет реальных фактов на руках». - Премьер-министр Великобритании и американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили случай с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщается в заявлении британского правительства: «Президент Трамп сказал, что США всё время были на стороне Великобритании и согласился, что российское правительство должно предоставить чёткие ответы на то, как случилось, что было использовано это нервно-паралитическое отравляющее вещество». Мэй также сообщила Трампу о выводах, сделанных британским правительством по данной ситуации.

- руководитель оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал правительство Соединенного Королевства действовать в отношении России «на основе четких доказательств». В Палате общин британского Парламента после выступления Терезы Мэй он выразил недоумение тем, что премьер-министр не предоставила информацию о результатах исследований образцов химического вещества, использованного при нападении на Скрипаля. «Указывают ли результаты исследования образцов на место, где было произведено это вещество, а также на личность преступников?» - Корбин свой вопрос британскому премьеру. - В недоумении от слов Мэй британские полицейские! Помощник комиссара Скотланд-Ярда Нейл Басу (Neil Basu) прессе, что «следствие в самом разгаре», а, значит, делать какие-либо выводы рановато. Он сказал журналистам, что «расследование займет много недель». По его словам, у детективов пока нет ни одного подозреваемого. Выходит, что следствие только начинается, но политические выводы уже сделаны. - Нет сомнений, что русофобская истерика Терезы Мэй связана не только с вскрывающимися подробностями её финансирования от… российских олигархов (о чём – ниже), но эта истерика также – нервная реакция премьера на катастрофические финансовые последствия выхода Великобритании из Евросоюза, который называют Brexit. Ей безотлагательно надо искать информационные поводы, чтоб отвлечь публику от катастрофических провалов собственной политики. Самый простой способ – «Москва во всем виновата!» И это там из века в век, как ни странно, ра-бо-та-ет. Уже следующее: «Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза, которые ведет премьер Т.Мэй, превратились в публичное национальное унижение. Переговоры идут не просто плохо, а ужасно. По оценкам правительства, Великобритании предстоит заплатить около 52 миллиардов долларов за выход из Евросоюза, и это, скорее только, не окончательная сумма. По независимым оценкам, платить придется больше (до 104 миллиардов долларов) и дольше — то есть, до 2064 года. Британская толпа — в бешенстве, причем, это относится и к тем, кто голосовал «против» выхода из ЕС, и к тем, кто голосовал «за». Ведь бритты голосовали «за» разрыв отношений с ЕС, но не «за», как выясняется, выплату многомиллиардной дани Евросоюзу и национальное унижение». - В НАТО не горят желанием вмешиваться в скандал «имени ТМ» (Терезы Мэй). «В НАТО не видят оснований для запуска 5-й статьи Договора о коллективной обороне после обвинений Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении Скрипаля», сообщил осторожный источник в миссии одной из стран НАТО в Брюсселе: «Нужно понимать, что запуск 5-й статьи не происходит автоматически, если не начался полноценный вооруженный конфликт… Убийство агента разведслужб при невыясненных обстоятельствах нельзя рассматривать, как серьезный аргумент для военного ответа альянса». Звонкая пощечина завравшимся бриттам. Нет? А вот теперь – подробности! Ну, если уж бритты грозятся «новыми санкциями» и чуть ли не разрывом отношений, может пора принять их предложение, и пусть потом сами себе радуются? При этом, как говорится, «шила в мешке не утаишь», и вдруг начали всплывать некие побудительные мотивы русофобской истерики премьер-министра Великобритании. Ну, нельзя же так нервничать, мадам... Вы не поверите, но Терезе Мэй инкриминировано самой британской прессой, в частности, газетой «The Times», «получение денег на сумму в 820.000 фунтов стерлингов от... (пауза и барабанный бой) российских олигархов». Да, лондонская «The Times» в статье «Tories break Theresa May’s vow to ban Russian donors» : «Russian oligarchs and their associates have registered donations of more than £820,000 to the Conservative Party since Theresa May became prime minister». По данным издания, когда Мэй вступила в должность британского премьера, она заявила своим союзникам, что дистанцируется от финансовой поддержки российских бизнесменов, которую получала ранее! Потом ТМ осознала свой «прокол» и пустилась во все тяжкие, используя повод в виде покушения на предателя Скрипаля, чтобы переключить внимание публики со своих контактов с русскими на «русский след» в покушении. На простой вопрос: «Почему предатели бегут из СССР/России куда угодно – в США, в Европу, за океаны и моря, однако, смерть настигает их исключительно на земле Великобритании?» - ответ один: это нужно британским властям для поддержания градуса русофобии, без чего в Лондоне просто не знают, как и зачем жить. Сейчас и Родченкова, нагородившего массу только на олимпийцев России, вызвали в Лондон в срок… до 18 марта, то есть выборов Президента России. Зачем? Последний его вояж, что устроить ещё одну русофобскую истерику? Мы же помним знаменитую фразу лорда Пальмерстона, премьер-министра Великобритании из XIX века: «Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет». И с тех пор, благодаря незыблемым британским традициям, никто там из премьеров не мыслит – не может мыслить – по-иному. Одной речи Черчилля в Фултоне после Победы над фашизмом хватило англосаксам на 40-летнюю «холодную войну» бриттов и Ко с нашей страной. Вот так шаг за шагом становится понятно, почему Тереза Мэй, желающая остаться в истории, как образ «Железной леди – “Тэтчер 2.0”», может оказаться «героиней» совсем иной истории. А потому у леди эмоций – через край, ведь в её нервном поведении проявляется желание переключить внимание с собственных личных проблем на вечного врага Лондона – Москву! «Вражда всё спишет…» Ага… Москве, кстати, от этого ни холодно, ни жарко. «Собаки лают, а Караван идет». Но зарубку про очередную антирусскую истерику Лондона с подставой и провокацией, мы, непременно, запомним и занесем в скрижали - «Чтобы память со временем быльем не поросла!» Леди Мэй политик видный, но... «не орлица». А потому ТМ, уже «чувствуя спинным мозгом», что «The Times» рано или поздно раскроет её финансовые связи с представителями «основного противника» (!) - что везде квалифицируется, как «измена», а за этим – суд с большими сроками, выступила недавно на ежегодном банкете у мэра Лондона с агрессивной речью в адрес России. Ну, типа, захотела публично предстать в этом вопросе «святее Папы Римского». Бывает. Видали мы и не такие нервные срывы, когда самые «принципиальные» леди и джентльмены оказываются в «интересном положении», связанном с их участием в историях, о которых говорят - «деньги не пахнут»... Так вот, надеясь агрессивными словесами оградить себя от прямых обвинений в получении, прости Господи, того самого миллиона баксов – миллиона, Карл(!) – да ещё от агентов «основного противника», премьер (пока) министр Великобритании Тереза Мэй высказалась в очередной раз против России с высоты британской фанаберии: Не могу не познакомить уважаемых читателей с некоторыми комментариями в Сети с форума «Авантюрист. ру»: - А что выигрывает Британия от отравления Скрипаля? Если необходимо устроить скандал, это можно было бы сделать без убийств перебежчиков. Тут ведь какое дело – перебежчикам гарантируют безопасность, а когда их убивают, желающих сбежать становится сильно меньше. Поэтому как то плюсов для самой Британии я не вижу. - Есть повод выслать всех британских шпионов дипломатов перед самыми выборами, что очень здорово. - Собственно, британцы решили насолить России перед выборами и ЧМ по футболу. Мстят за сорванные планы по Сирии и Украине. Опять будут вопли, что Россию «нужно сдерживать», что «нужно вводить новые санкции», «наращивать присутствие войск НАТО у российских границ» и так далее. - Похоже, они все-таки увидели канделябр, но еще не совсем осознали, как им может стать больно... - Истерикой мелкобритов удовлетворён! Данная истерика является очередным доказательством правильности действий ВПР России! - В большей части это попытка повлиять на выборы президента РФ, и что-то мне подсказывает, что они бросили не камень, а бумеранг. - Эта истерика означает, что Англии кранты. Германия, геополитический и старый соперник, получает ТОТАЛЬНОЕ преимущество. И Брексит не спасает. И промышленность Германии получает дешевый газ. - Видится красивый ход: МИД просит всех россиян покинуть остров в течение недели. Без доп. комментариев. И потом… молчать.



