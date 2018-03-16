В новом исследовании астрономы из Университета Нью-Гэмпшира, США, показывают, что уровень космической радиации оказался в последнее время значительно выше, чем предполагалось. Это может иметь негативные последствия для здоровья астронавтов, пребывающих в космосе продолжительное время, а также для спутниковых систем.

«Результаты измерений уровня космической радиации, полученные за последние четыре года, демонстрируют увеличение, по сравнению с другими циклами солнечной активности, не менее чем на 30 процентов. Это говорит о том, что радиационная обстановка в космосе становится более опасной», - сказал Натан Швадрон (Nathan Schwadron), профессор физики Университета Нью-Гэмпшира и главный автор нового исследования.

В своем исследовании команда Швадрона показывает, что крупные потоки галактических космических лучей становятся более интенсивными, чем когда-либо ранее за всю историю освоения космоса. Исследователи использовали данные, полученные при помощи инструмента CRaTER орбитального лунного аппарата НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Согласно Швадрону и его коллегам такое увеличение интенсивности высокоэнергетического излучения, приходящего к нам из-за пределов Галактики, может быть связано с недавним аномально долгим периодом относительно низкой солнечной активности. При снижении солнечной активности уменьшается число пятен на Солнце и ослабляется магнитное поле светила, переносимое по нашей планетной системе с частицами солнечного ветра. Такое ослабление магнитного поля, экранирующего космические лучи, приводит к повышению уровня космической радиации, считают Швадрон и его соавторы.

Исследование увидело свет в журнале Space Weather.

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