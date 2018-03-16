Ох и действительно российские пенсионеры – вот главное сокровище режима, а не нефть или газ. Цены на ресурсы то подскочат, то обвалятся, а пенсионеры всегда стабильны как источник пополнения бюджета, правда, порою мрут быстрее положенного. Но, не о том речь.

Не так давно я писал, что в Кремле было решено в этом году провести самую масштабную с 2014 году скупку иностранной валюты. Плевать, что экономика в пике, банковский кризис косит организации, а народ продолжает нищать – стране нужны доллары!

Согласно планам правительства, с 2018 по 2021 год РФ должна скупить $150 млрд, на что ежегодно будут выделять более 3 триллионов рублей. К примеру, на здравоохранение в 2018 выделено 450 млрд руб.

Но, что самое интересное, средства на скупку валютной массы Кремль возьмет за счет фактической заморозки роста пенсий! Прогнозируемый рост пенсий на следующие 4 года заложен на уровне – 2%! Благодаря этому бюджет сэкономит триллионы рублей и приобретет миллиарды долларов!

Что тут ещё можно сказать… По ходу в сверхдержаве ещё на года актуальной останется не только акция “Подари дрова!”, но и “Накорми пенсионера!” Зато, если планы Кремля осуществляться, то Россия по своим золотовалютным резервам не только сравняется, но и обгонит Саудовскую Аравию! Ну, разве же это не прекрасно, жена Марфа?

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