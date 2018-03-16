В тревожные дни, переживаемые планетой, прежде чем обратиться к текущим событиям, позволю себе напомнить текст-предупреждение двухлетней давности. Уверяю вас, он сегодня еще более актуален, чем в момент написания.

I. Карточный домик

Откровенный ядерный шантаж давно уже стал одним из центральных инструментов российской внешней политики.

Шантаж многоуровневый, разветвленный, креативный. Задействован в нем был, прежде только, сам Путин, вдохновленный, видимо, успехом Ким Чен Ына, потомственного ядерного шантажиста, заколебавшего Запад только лишь своим единственным ведром ядерных помоев. Ему ассистировал хор исполнителей от радиоактивно пепельного Дмитрия Киселева до обрушившего на Стамбул воды Босфора Владимира Жириновского; от директора Московского Центра Карнеги Дмитрия Тренина, вкрадчиво предупреждавшего западных коллег, в ответ на какие шаги Запада Russians применят тактическое ядерное оружие, до несравненной г-жи Семенович с ее уникальными «Искандерами».

Когда глава ядерной державы демонстративно подчеркивает свою готовность использовать ядерное оружие для решения некой локальной геополитической задачи (а именно этому служили крымские киновоспоминания Путина), то возможны два объяснения такого поведения.

Первое — он фанатик, действительно готовый уничтожить миллионы людей и погибнуть в результате ответного удара сам вместе с миллионами своих соотечественников. Для нас, русских, как он говаривал, на миру и смерть красна.

А другой вариант, в нашем случае гораздо более близкий к истине, — авантюрный игрок не без безуминки, но ни в коем случае не шахид.

Ядерный шантажист — это террорист, который не собирается умирать. Шантажист угрожает применить ядерное оружие, рассчитывая, что другая сторона, даже обладающая не меньшим арсеналом ядерного оружия, ужаснется перспективе гибели миллионов людей, уступит в конкретном конфликте и заплатит ему требуемую политическую цену.

В любом случае это абсолютно безответственное поведение, свидетельствующее о девиантном сознании персонажа. Такой человек в одношаговой достижимости ядерной кнопки очень опасен и для своей страны, и для только человечества. Между тем подобный шантаж, похоже, становится для Путина, как и для Ким Чен Ына, все более привычным стилем поведения.

Какие же инструменты, кроме своей знаменитой «духовности», могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО государство, в разы уступающее НАТО по экономическому развитию, научно-технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил?

Путинская хунта сделала «открытие» в области ядерной стратегии. Доктрина взаимного гарантированного уничтожения не универсальна. Даже более слабая как на конвенциональном, так и на ядерном уровне сторона, ориентированная на изменение сложившегося статус-кво, обладающая превосходящей политической волей к такому изменению, абсолютным равнодушием к ценности человеческих жизней (своих и чужих граждан) и значительной долей уголовного авантюризма, способна добиться серьезных внешнеполитических результатов только лишь угрозой применения или очень ограниченным применением ядерного оружия.

Поставленный клептократией в канун ХХI века смотрящим над Россией оказался потенциально опаснее Сталина зимы 1952-го и Хрущева осени 1962-го. В том числе и тем, что постсоветская политическая конструкция примитивнее, чем коммунистическая. В ней нет никакой системы страховки против неадекватного поведения первого лица. Нет Политбюро, которое способно было в критический момент схватить за руку товарища Хрущева или за горло самого товарища Сталина.

Он опасен еще и тем, что, несмотря на все его понты, несмотря на всё его маразматическое бахвальство, затеянный «хорошим Гитлером» гибридный крестовый поход «Русского Мира» против Запада замешан на глубочайшем комплексе неполноценности, на осознании того, что ни в чем содержательном, в том числе и в военной сфере, соперничать с Западом его воровская Дзюдохерия не способна. И это мучительное чувство, которого при всей исторической несостоятельности коммунистических вождей не было ни у Сталина, ни у Хрущева. Эта психопатология «человека из подворотни» характерна не только для нашего «национального лидера», но и для значительной части всей постсоветской «элиты».

Вся пресловутая концепция гибридной войны генерала В. Герасимова изначально построена и имеет смысл только как последовательная эскалация подлости от зеленых человечков за спинами женщин и детей до ядерного шантажа за спинами миллионов. Выбейте из нее возможность ядерного шантажа, и вся стратегия 4-й мировой войны крошки Цахеса рассыплется как карточный домик.

Крым Пут Ын открыто заявляет Западу: я собираюсь выиграть у вас гибридную войну и поставить вас на колени, несмотря на то, что я уступаю вам во всем. Потому что у меня есть перед вами одно решающее преимущество: в ходе моей агрессии я готов применить ядерное оружие, а вы для своей защиты нет. Я готов хладнокровно убить сотни тысяч, а может быть и миллионы людей, а вы нет. Поэтому вы отступите и капитулируете.

Русский Мир — это ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек, но уже не с топором, а с ядерной бомбой.

II. На кону весь мир

Что изменилось за два года? Многое. Очень показательна была серия недавних, последовавших один за другим сеансов эксгибиционизма ключевого персонажа. Начнем с Послания. Лихой человек лгал с первой до последней минуты своего выступления. Но какой разной была эта ложь! Первые 30 минут нелюбимая, тусклая, тягучая, давно опостылевшая самому оратору обязательная ложь, в которую ни он сам, ни его слушатели ни на йоту не верили (об экономических успехах за прошедшие 18 лет и резком повышении жизненного уровня населения в предстоящие 6 лет его правления)

Наконец, он выблевал с отвращением все свои социальные обещания и из глубины того, что простоватый президент Буш необдуманно назвал когда-то «душой», неудержимо вырвалось требование: «Послушайте теперь!«

Послушать проклятым пиндосам и собравшейся аудитории в придачу предлагалось еще одну серию лживых утверждений, теперь уже в любимой им сфере внешней политики и безопасности. Подкрепленных, видимо, для убедительности дурными мультяшками.

В этой части своего Послания хорошему Гитлеру впервые в своей карьере удалось подняться в степени своего эротического воздействия на аудиторию до уровня плохого Гитлера — действительно выдающегося оратора.

Овацией стоя, перекошенными в оргиастическом возбуждении лицами встречали лучшие люди города каждую мультяшку о новейших ракетах, летевших по непредсказуемым траекториям, чтобы предсказуемо уничтожить ненавистных пиндосов.

Вождь был со своим кремлевским народцем в эти счастливые мгновения своего триумфа. За 18 долгих лет под его руководством в глубокой тайне от врага было создано не имеющее мировых аналогов чудо-оружие, способное преодолеть любую ПРО.

Нелепость ситуации даже не в том, что нарисованные чудо-изделия были в лучшем случае нереализованными футуристическими задумками советских конструкторов, а единственные документальные кадры запуска «новейшей ракеты» относились к 2007 году.

Глубокую тревогу за психическое состояние пациента вызывает совсем другое. Все эти долгих 18 лет его титанической сверхсекретной деятельности по спасению отечества Россия обладала (так же как и 20 и 40 лет назад) способностью при любых обстоятельствах уничтожить США. Так же как и США — способностью уничтожить Россию. Американская система ПРО ни сегодня, ни в обозримом будущем ничего не меняет в этом стратегическом уравнении.

США не могут стремиться к лишению России потенциала второго (ответного) удара. Не потому что они хорошие. А потому что, во-первых, решить такую задачу технически невозможно. И во-вторых, потому что это противоречило бы базовым интересам национальной безопасности США. (См. подробнее: В. Цыгичко, А. Пионтковский. Вызовы национальной безопасности России на пороге XXI века. Военная мысль, 2000, № 1; В. Дворкин. Пришло время забыть об угрозах ЕвроПРО. Независимое военное обозрение. 2011, 4 октября; М. Солонин. Сеанс охотничьей магии.)

Весь смысл понятия стратегической стабильности заключается как раз в том, что каждая из сторон уверена в надежности своего и чужогопотенциалов второго удара и следовательно даже в момент острого политического кризиса не имеет ни малейшего стимула к нанесению первого удара.

Если же в результате складывающегося соотношения наступательных и оборонительных средств одна из сторон (Россия, например) начнет испытывать сомнения в надежности своего потенциала второго удара, то у нее может появиться искушение в критической ситуации нанести первый удар.

Спрашивается, ради какой политической цели постиндустриальное американское общество и руководство страны станут подвергать себя такому безумному риску?

Ради завоевания путинских общаков, давно уже интегрированных в западную финансовую систему, или ради расчленения нас всех на радиоактивные органы?

В реальном мире ядерного противостояния каждая из сторон, как это ни парадоксально, заинтересована в надежности чужого потенциала ответного удара не меньше чем в надежности своего собственного.

Это азы ядерной стратегии.

Стоический подвиг барона Мюнхгаузена по преодолению американской ПРО не состоялся. Барон в буквальном смысле ломился в открытые ворота.

Страдающий маниакально-депрессивным синдромом российский правитель не к случайному собутыльнику, а к небесам вечно ненавидимого и вечно притягательного Запада обращал свой экзистенциальный русский вопрос:

«А ты меня уважаешь?»

Он не был удостоен ответа. Не потому, что надменный Запад снова захотел обидеть маленького Вовочку. И не потому, что не за что, собственно, почитать крупнейшего в мировой истории вора. Там просто не поняли, почему этот персонаж «Записок из подполья» («Записок из подворотни» в его персональном случае) снова с таким пафосом напоминает им, что может их уничтожить. Они это знают уже более 50 лет.

Но вернемся к тому классическому вопросу, который я ставил два года назад — «Who is Mr. Putin?». Циничный и расчетливый ядерный шантажист или безумный фанатик, готовый развязать ядерную войну?

И то и другое, но сегодня с гораздо большей, чем два года назад долей фанатика, реально готового нажать на ядерную кнопку. В последнее время он беспрерывно рисует в своем воображении и навязчиво озвучивает в своих выступлениях и интервью апокалиптические картины личного нанесения им ядерного удара. Он очень много и напряженно думает об Этом. И, как справедливо заметил один наблюдательный комментатор, думает и публично обсуждает с явным вожделением. Протоиерей Дмитрий, видимо, окончательно убедил его, что он единственный в мире человек, обладающий мужеством нажать эти кнопки. А это намного круче, чем просто стать самым богатым в мире человеком.

Сказано же в Писании: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Тем более, что все его сокровища на земле уже оприходованы финансовой разведкой США в секретной (до поры до времени) части Kremlin Report.

Путинский Ядерный Шантаж — 2018 иной, нежели его же Шантаж-2014. Путин весны и лета 2014-го года — триумфалист, опьяненный неожиданной легкостью крымской операции, вялой реакцией Запада, вождь Русского мира, убежденный, что он схватил Бога за бороду.

Вождь не ожидал столь оглушительного эффекта и не стремился к нему изначально. У него была конкретная прагматическая задача: изнасиловать по-братски Украину, ни в коем случае не позволив ей вырваться из евразийской сети криминальных паханатов и выбрать европейскую модель экономической и политической конкуренции. Такой выбор мог бы стать опасно заразительным примером для российского общества и подорвать духовные скрепы воровской Дзюдохерии.

Аннексия Крыма рассматривалась им как один из инструментов решения чисто украинской проблемы, а не как начало духоподъемной кампании воссоединения «Русского Мира». До 18 марта Путин и не помышлял об исторической миссии Владимира Таврического, собирателя земель русских. Его вполне удовлетворили бы гораздо более скромные лавры душителя Украинской антикриминальной революции.

Но с 18 марта он стал заложником быстро покорившего сердца впечатлительных россиян нового героического мифа, пришедшего на смену затасканному слогану 99-го «мочить в сортире».

Подобная романтическая перезагрузка системообразующего мифа хороша для правителя ещё и тем, что автоматически подразумевает наличие «внешних врагов» и «национал-предателей», а значит легко и навсегда объяснит и наступающую обвальную деградацию воровской экономики и необходимость суровой зачистки несогласных.

Собственно, никакой другой повестки дня, скрепляющей его власть, он сформулировать давно уже был не в состоянии.

Но и она же, и в этом таилась её серьезная опасность, требовала динамики, картины постоянно расширяющейся вселенной «Русского Мира». Статика, любой намек на отступление перед внешним врагом смертельны для неё, порождают даже между самых горячих сторонников страшное подозрение «Царь не настоящий!» Так до самого своего последнего дня во власти он обрек себя быть Владимиром Настоящим.

Неудачи и поражения на этом пути стали преследовать его довольно быстро. Самым болезненным метафизическим поражением «Русского мира» стало отторжение этой нацистской идеологемы русскими гражданами Украины, которые в своем подавляющем большинстве остались лояльными гражданами украинского государства и сторонниками европейского выбора украинского общества. Путин попытался развязать этнический конфликт между русскими и украинцами, а получил мировоззренческий между наследниками Киевской Руси и Золотой Орды. Проект лучезарной «Новороссии» скукожился до бандитской Лугандонии.

Сирийская авантюра, в которой Кремль поддержал террористов Асада, Хезболлы и КСИР в геноциде суннитов, в значительной степени призвана была отвлечь внимание от провала в Украине. Трижды победоносно выведя из Сирии войска, лихой человек на самом деле ввязался там в наземные операции силами ихтамнетов и вляпался в позорную Пусиму у Дэйр-эз-Зора, трусливо отказавшись от погибших боевиков.

В довершение ко всем напастям англосаксы в любой момент были готовы начать конфискацию его огромного состояния на Западе, записанного на ближайших родственников и фронтменов.

Лихой человек впервые за долгие годы своего правления простудился и исчез на две недели. Вернулся с продуманным планом на годы своего оставшегося пожизненного правления.

Именно пожизненного, слишком хорошо он понимает, чем ему грозит потеря власти. Власть диктаторы теряют не на «выборах». Он теряют ее, когда начинают категорически не устраивать свое окружение, в том числе и силовое. В течение 18 лет у пахана российской клептократии с этим не было проблем. Он лично гарантировал безопасность огромных состояний своих подельников. (Более 1 триллиона долларов зарубежных активов только в юрисдикции США). И он же развернул перед ними в 2014-м грандиозную программу имперского реванша России в 4-й мировой гибридной войне.

Сегодня же «closeness to Putin» становится, согласно разделу 241 американского закона о санкциях от 2 августа, юридическим основанием конфискации зарубежной собственности российской «элиты» за рубежом. А имперские пузыри, надутые путинской пропагандой, лопаются один за другим, вызывая горькое разочарование амбициозной «элиты». Послушайте, например, идеолога русского фашизма №1 Дугина, еще недавно воспевавшего Путина как духовного вождя Русского мира.

Такие настроения в «элитах» нельзя пускать на самотек. Они чреваты потерей власти со всеми вытекающими неприятными последствиями. А как он может переломить ситуацию? Спасти зарубежные активы? Одержать какие-то военные победы?

Нет, но он может обострить максимально отношения с Западом, создав внутри страны образ осажденной крепости, балансирующей на грани ядерной войны (с вероятностью перехода за эту грань). Имперской клаке это понравится, а с любыми недовольными даже из близкого окружения можно будет расправиться в условиях военной диктатуры.

Демонстративное набег на Великобританию 5 марта с использованием оружия массового уничтожения — это первый шаг в спецоперации по пожизненной пролонгации его личной власти.

И у него есть Wunderwaffe («чудо-оружие»), чтобы удержаться в своей осажденной крепости. Не мультики из Послания, а холодная храбрость первым использовать ядерное оружие.

Посмотрите еще раз на его лицо в интервью Соловьеву. Когда он объясняет, что не нужен ему мир без Путина во власти. Да, именно без Путина во власти. Объяснил же нам наш Гесс-Володин, что Россия сегодня это и есть Путин во власти.

Сегодня он намного опаснее, чем в 2014-м. Тогда он не готов был умирать за Нарву. Собирался попугать Запад, надеясь, что тот дрогнет и отступит.

А вот за свою власть готов пойти и на смертельный риск первого удара. Дрогнет Запад и не ответит — победил великий Путин навсегда внутри и вовне. А ответит — нам с вами на миру и смерть красна.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира