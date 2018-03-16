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|Путин лично решит, какой ответ Россия даст на «выходки» Британии
|16.03.2018 22:58
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Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, что вариант ответных мер действиям британских властей выберет лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом журналистам заявил Песков - .
С его слов, сделанный российским лидером выбор будет максимально отвечать интересам нашей страны наилучшим образом.
Песков также заверил представителей СМИ, что ответные действия Москвы в адрес Лондона не заставят себя ждать. «Предложения будут сформированы Министерством иностранных дел и прочими ведомствами», — подчеркнул представитель Кремля.
«Можно ожидать в любую минуту», — подвел итог своего заявления Песков.Источник - .
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