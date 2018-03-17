Вряд ли такое покажут на главных телеканалах: Конкретные акции, которые привели к распаду СССР. ВИДЕО

17 марта 1991 года в СССР прошел референдум, на котором народу был задан один вопрос:

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

Абсолютное большинство людей, участвовавших в референдуме, высказалось за сохранение СССР - 77,85%, а только голосовало свыше 113 млн советских граждан.

Однако, вопреки мнению, четко высказанному народом, часть политической элиты приняла решение демонтировать Советский Союз, что и зафиксировано Беловежскими соглашениями.

Когда же созрело это решение? Было ли оно лишь констатацией неизбежности, как это подавалось в начале 90-х? Множество фактов заставляют высказать предположение, что задолго до 1991 года созрел план ликвидации второй сверхдержавы.

Неоднократно высказывалось мнение, что пресловутые дефициты создавались искусственно; всевозможные политические структуры, появившиеся в те годы и декларировавшие борьбу за свободу, лишь камуфлировали этим лозунгом свои антигосударственные цели.

Возникает вопрос, если верна данная догадка, то почему наиболее высокопоставленные представители власти не остановили деструктивные процессы, шедшие в период перестройки? Что это: непрофесисонализм или нечто иное?

Как созревал антисоветский проект, что оказалось смертельным для СССР, и какие уроки мы могли бы извлечь из тех событий? На эти и другие вопросы отвечают авторы уникальной работы - документального фильма «Принцип домино»: