Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что вызванному в МИД послу Британии в Москве Лори Бристоу была передана нота о принятии ряда решений в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с инцидентом в Солсбери.

«Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве», — говорится в сообщении.

Кроме того, отзывается согласие России на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращается деятельность Британского Совета в связи с неурегулированностью его статуса.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании Лори Бристоу вызван в МИД России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира