Владимир Путин посетил НМИЦ им. Алмазова

В пятницу, 16 марта президент России Владимир Путин приехал с визитом в Петербург, где побывал в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова и сделал ряд важных заявлений на встрече с медицинскими работниками.

Владимир Путин сообщил, что ежегодно в России на переоснащение детских медучреждений будет выделяться около 10 миллиардов рублей.

При этом президент отмечает, что в эти деньги не входит строительство новых поликлиник, потому что средства, выделяемые из бюджета на переоснащение детских поликлиник и подготовку кадров, не должны уходить «в бесконечную стройку».

Также Путин объяснил, что заработная плата медработников будет расти по мере роста уровня зарплат в регионах. Глава государства напомнил, что в майских указах предусмотрено, что доход врач ей должен быть в два раза выше, чем средняя заработная плата по региону.

Кроме того, президент РФ сообщил, что российский минздрав подготовил программу цифровизации здравоохранения.

«Надо ускорить его принятие», — заявил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что правительство рассмотрит проект в срок до 1 апреля.

Президент также пообещал медработникам, что национальная медицинская палата станет обладателем части госфункций в сфере здравоохранения. По мнению Путина, данное нововведение очень важно для повышения авторитета этой общественной медорганизации.

Владимир Путин отметил, что правительство прикладывает максимум усилий, «чтобы финансирование в сфере здравоохранения увеличилось реально, а не на бумажке». Президент напомнил, что данная сфера включена в число приоритетных направлений развития России.

«На онкологию будем обращать особое внимание. Мы же знаем, что когда государство сосредотачивает внимание на чем-то конкретном, результат, как правило, появляется и, как правило, хороший», — сказал Владимир Путин в ходе встречи.

Президент подчеркнул, что ожидает конкретики в этой области со стороны Минздрава.

Владимир Путин пообещал, что в России останется бесплатная медицина, потому что «это требование закона, которое мы должны исполнять».

Президент выразил уверенность, что ответственность за набег на медицинских работников должна усиливаться.

По мнению главы государства, в России необходимо создание такой системы по образцу мирового опыта, которая повысила бы ответственность каждого гражданина за собственное здоровье.

Обсудил Владимир Путин и производство собственного эффективного, современного и перспективного медицинского оборудования. Президент отметил, что для этого следует поручить минздраву и министерству промышленности «двигать это более активно, активнее, чем до сих пор это было».

Также российский руководитель озвучил поручение о расширении сотрудничества медицинских центров с промышленностью с целью научно-технических разработок.

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