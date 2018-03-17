США явно планируют какие-то открытые военные действия (провокации) в самом ближайшем будущем против России, и они смело относятся к этому.

В пятницу беспилотный летательный аппарат Global Hawk (UAV) пролетел над территорией России в Калининградской области!

Беспилотник RQ-4 Global Hawk (фото выше) летал на высоте 52 000 футов со скоростью 361 миль в час. Он вошел в российское территориальное воздушное пространство с Балтийского моря, перелетел прямо над серединой Калининградской области, затем перешел в воздушное пространство Литвы и, наконец, вернулся к Балтийскому морю.

В этой области большое количество российских вооруженных сил и баллистических ракетных систем, способных поражать цели на очень отдаленных дистанциях. (читать: Европа)

В четверг, 15 марта, в Калининграде были опробованы противокорабельные системы K-300P Bastion и Bal (SSC-6 Sennight), на учениях Балтийского флота по отражению нападения с моря, и эти российские подразделения были зафиксированы Global Hawk через день, когда они вернулись на места постоянной дислокации.

Российские радары конечно «засекли» Global Hawk США, когда беспилотник фиксировал позиции систем вооружения и сил в Калининградской области.

Это проникновение на российскую территорию военным летательным аппаратом США является очень зловещим знаком в преддверии развития событий.

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