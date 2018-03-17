Странное и удивительное зрелище наблюдали в небе над Таиландом.

Strange Sounds: “Я не знаю, двигалась ли эта «вещь» вверх или вниз, но похоже, что небо и даже облака горят над Чайяпхум в Таиланде, 13 марта 2018 года“.

Странное явление в небе над Таиландом на 13 марта 2018 года, озадачило многих астрономов.

Такое чувство, что горело само небо.

Неизвестно, было ли это объектом и двигался ли он вверх или вниз.

Коротенькое видео, по ссылке на оригинал новости:

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