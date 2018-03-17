Вчера министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в Фейсбуке строгое заявление о том, что полиция не допустит россиян к урнам для голосования: «В воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах».

Наши притворно всполошились.

МИД выступил с заявлением: «Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года».

Сказала свое веское слово профильный омбудсмен: «Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила официальные письма в ООН, Директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Комиссару Совета Европы по правам человека».

Гневно высказались сенаторы, депутаты Госдумы. В общем, официальная Россия возмущена и негодует. Хотя не под микрофон и не на камеру политики, конечно, посмеиваются, потому что иррациональная Украина опять выстрелила себе в ногу.

Вы представляете, что за российские граждане живут сегодня на Украине? Если не считать дипломатических сотрудников (на них-то как раз запрет не распространяется) и нескольких сотен тысяч счастливых укрогастарбайтеров— обладателей как синих, так и красных паспортов, это, в основном, забавные маригиналы вроде хорошо известного всему Живому журналу блогера prosto-vova и другие отчаянные борцы с «путинским режимом».

Лично знаю некоторых.

В разное время они эмигрировали в свободную нэньку, чтобы избежать репрессий и расстрела в подвалах Лубянки. Они сдают свои московские, питерские, нижегородские квартиры, а на вырученные деньги живут в Киеве, Харькове, Одессе. Цены здесь умеренные, кругом почти родные для них демократы-бандеровцы с интеллигентными галицкими лицами — в общем, находятся практически между своих.

Наши соотечественники учат мову и даже находят в ней своеобразие и благозвучность. Уже почти не смеются, когда на ней говорят. Привыкли.

Понятное дело, российские политические мигранты до дрожи в коленках ненавидят Путина и совершенно точно проголосовали бы за кого угодно, только не за него. Если бы их подпустили к урнам. Но теперь их лишили возможности отдать свой голос другим кандидатам, чтобы смазать общую картину всероссийского единства и ликования.

Конечно, Арсен Аваков и его единомышленники, такие же провинциалы, как и он сам, не заглядывают так далеко. Как известно, сегодня в завтрашний день смотреть могут не только лишь все. Это люди дела — быстрых решений с непредсказуемыми последствиями. С чем мы и столкнулись в очередной раз.

Конечно, наши политики напишут письма, куда положено, а ООН и БДИПЧ ОБСЕ отреагируют. Все вроде при деле. Одна Украина, как обычно, не при делах — яка держава, таки и министры.

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Нам, конечно, с властями повезло больше. Хотя и у нас не все довольны действующим президентом. Например, Виталий Аверьянов из «Изборского клуба» считает его меньшим из зол. О чем даже сочинил песню.

Изложенные в рифму аргументы примерно понятны. Но мне кажется, критикуя свою власть, нужно всегда помнить об украинской. О том, что у нас тоже хватает желающих замутить Майдан, а потом смешить мир своими грозными, но глупыми заявлениями, распоряжениями и указами.

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