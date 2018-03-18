

Но всё самое интересное — впереди…

Вот люблю я мультик «Кунг-фу панда». Кроме битвы за пельмешки там есть одна фраза, за которую я этот мультик вечно уважаю.

Старый учитель кунг-фу говорит «Пытаясь отсрочить судьбу мы часто ускоряем её приближение».

Если помните, то по сюжету главный злодей там освободился из тюрьмы только потому, что приехала инспекция, чтобы убедиться, что он надёжно закрыт в камере.

В нашей же реальности этой фразой можно описать подавляющее большинство действий англосаксов за последнее десятилетие.

Хотели нагнуть Россию — вынудили к ведению более жёсткой и самостоятельной внешней политики.

Хотели стравить Россию и Китай, чтобы нашими руками удерживать его развитие — подтолкнули к союзу с КНР.

Хотели ослабить санкциями — стимулировали импортозамещение.

Хотели запугать отключением от SWIFT — привели к созданию платёжной системы «Мир» и ряда других инструментов.

Хотели ослабить Россию, устроив антироссийский переворот на Украине — подарили Крым и сделали антимайданную прививку большинству русских.

Хотели отключить от западных кредитов (кому от этого хуже?) — ускорили создание АБИИ (Азиатского банка инфраструктурных инвестиций).

Хотели надавить через санкции против российского бизнеса — это привело к возврату беглых капиталов в Россию.

Сейчас угрожают лишать российских бизнесменов кипрского гражданства и замораживать их счета — угадайте, кто от этого выиграет?

Пытаются снизить легитимность выборов 18 марта, раздувая всякие скандалы с отравлениями беглых шпионов — в результате только повышают рейтинги Путина внутри страны. Социология показывает рост за последнюю неделю готовности населения прийти и проголосовать, причём именно за Путина.

Чем больше на нас давят, тем больше мы консолидируемся. Никогда Россия не была так сосредоточена и мобилизована, как в годины великих испытаний. И тем, кто сжимал эту пружину, всегда потом становилось плохо — Мамай, Карл XII, Наполеон, Гитлер могли бы это подтвердить, но все они плохо кончили.

Продолжайте попытки избежать краха своей гегемонии, господа англосаксы. Не останавливайтесь. Вы и так уже минимум лет на десять приблизили свой конец.

Теперь хочу бегство капиталов из британской и американской юрисдикции вследствие многочисленных нарушений принципа неприкосновенности частной собственности, вашей священной коровы, которую вы сейчас режете без ножа — прошу вас, продолжайте.

Анкор, попкорн, места в первом ряду, стереоочки, все дела…

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