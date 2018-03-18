Этот день останется в памяти навсегда - 18 марта 2014 года. Далеко не все верили в то, что это грандиозное для России событие произойдёт, но исторический шаг был сделан – Крым и Севастополь вернулись домой, снова став неотъемлемой частью России.

Когда говоришь о тех, уже исторических событиях марта 2014 года, с крымчанами, то у многих, без какого-либо преувеличения, на глазах появляются слёзы. Это слёзы радости от того, что они, люди, никогда духовно и ментально не расстававшиеся с Россией, получили впервые за долгие годы настоящую поддержку оттуда, откуда её давно ждали. Большая Россия пришла в Крым, а Крым пришёл в большую Россию, придав по-настоящему громадный импульс общему развитию.

Никакие трудности, никакие внешние инсинуации не смогли сломить волю к единению. Никакие провокации не стали и не станут поводом усомниться в правильности выбранного решения. Мы вместе, и это самое главное!



Из заявления министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрия Полонского для «Спутника в Крыму»:

Несмотря на все трудности, мы смогли достичь хороших результатов развития республики. Любые сложности всегда преодолеваются, когда мы уверены в своей правоте, есть чёткий план движения вперёд, поддержка и командная работа, когда чувствуешь, что за нами огромная страна и сильный руководитель – тогда любые преграды по плечу. Сегодня мы выходим из ситуации, когда были антикризисными менеджерами. Крым переходит на путь устойчивого развития, поступательного движения вперед. В абсолютно всех отраслях республика добилась стабильности и наша главная задача – обеспечить рост всех показателей и в будущем.

В канун 4-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на Малаховом кургане прошёл грандиозный патриотический фестиваль «Мы вместе!» Фестиваль рассказал жителям и гостям Севастополя о тех исторических свершениях, которые достигались нашими предками. Так, на Оборонительной башне Корниловского бастиона ожили картины героической обороны города. Зрители увидели образы легендарных адмиралов Корнилова, Истомина, Нахимова, оборонявших Севастополь во время Крымской войны, образы майора Моздалевского и капитан-лейтенанта Матюхина, командовавших героическими подразделениями при второй обороне.



Севастопольцев и всех крымчан прибыли поздравить и иностранные гости. В частности, речь идёт об участии в фестивале новозеландских музыкантов-волынщиков из Крайсчерча.



Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в Симферополе поздравил не только крымчан, но и всех соотечественников с 4-летием Крымской весны, которая подарила миру то, что невозможно переоценить. Это возможность реального демократического выбора на фоне той откровенной псевдодемократии, которую пытаются припудрить и отретушировать известные зарубежные «партнёры» и «друзья Крыма».



Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, на самом деле, сложно назвать просто событием. По большому счёту, это нечто доминантное, что вдохнуло в страну, живущую по странной конституционной норме без идеологического стержня, дух возможностей и невероятных перспектив. Кто-то вполне может это оспаривать, заявлять, что перспективы или их отсутствие никак не могут быть связаны с результатами крымского референдума и тогдашним решением президента Владимира Путина, но всё это будет лукавством. Ведь именно после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией наша страна действительно перевернула ту тёмную страницу, которая была написана после развала Советского Союза. Граждане почувствовали, что у страны есть не только огромная территория, но и огромное чувство собственного достоинства. У страны есть знамя – это единение народов, у страны есть вера в себя, у страны есть тот самый, важный, стержень, без которого и суверенитет, и государственность так и остались бы красивыми, но пустыми, словами.



Исторические кадры дают возможность снова и снова переживать те невероятные эмоции, которые переживала страна 18 марта 2014 года. Кадры с митинга в Севастополе. Город ликует:



В такой день не хотелось бы о "политике партнёров", но всё-таки. Это народное ликование красноречиво показывает, почему к России у Запада эта безграничная ненависть, почему Россия выставляется "ужасом и адом на Земле". Причина одна: для Запада "расплавленный свинец в горле", когда русские (в самом широком понимании этого слова) живут в мире и имеют повод для настоящей радости, счастья. Но это уже личные проблемы и комплексы Запада - пусть подыскивают профессионального психотерапевта для лечения.



А у нас, у страны - праздник! Настоящий! Народный!



"Военное обозрение" поздравляет всех соотечественников с 4-й годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Всем нам судьба подарила возможность стать современниками этого великого события в истории страны.

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