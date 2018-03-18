Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, на неделе встретившись с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщил о том, собирается ли компания разрывать контракты с украинским «Нафтогазом», и если «да», то когда конкретно. По словам Алексея Миллера, разрыв контрактов не может быть сиюминутным, так как необходимо соблюсти целый ряд (бюрократических) процедур, а потому договор будет расторгнут не ранее 2019 года.

?



Эпопея с пользованием трубы, которая стабильно кормила целые поколения жителей Украины, может подойти к концу. Не потому ли в результате опроса, на днях проведённого в незалежной, выяснилось, что 27% украинцев готовы покинуть территорию страны? Почти треть открыто говорят о своём желании бросить этот чумной полигон. Видимо, люди понимают, что дальше майданный спектакль может быть только «веселее», а потому решили, что уж лучше без них...

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Vard

Одно ясно... Даже если будут ещё штрафы... Это выгоднее, чем кормить Украину... Особенно на фоне того, что они наглеют не по-детски...СРЦ П-15

А продавать газ ЕС Газпром будет, скорее только, на границе с Украиной, предоставив европейцам самим решать вопрос транзита через "незалежную".

ArikKhab

Средний износ украинской ГТС более 85% + неясно, что с транзитом после 2019 года, так что ценность украинской ГТС для инвесторов ещё под вопросом.

Turbris

Необходимо резко отрывать долбанутого детеныша от сиськи, иначе молоко испортится. Надо полностью отказываться от транзита газа через Украину, независимо от того, будут ли построены дополнительные потоки. ЕС должен быть полностью уверен в том, что по истечению срока действия договоров с Украиной, новых договоров заключаться не будет. Иначе все это будет продолжаться долго, попытки переложить на Россию содержание Украины - заветная мечта Запада. Поэтому сейчас наблюдается откровенный шантаж Западом России по поводу поставок трубопроводного газа, может уже пора заявить о возможности резкого сокращения поставок газа из-за прекращения транзита через Украину после 2019 года? Пусть тогда и сами решают нужны им дополнительные потоки или нет.

С-500 на горизонте



Одной из самых ожидаемых новинок в области российского вооружения и техники является перспективный зенитный ракетный комплекс С-500, также известный под шифрами «Триумфатор-М» и «Прометей». По известным данным, пока этот проект находится на стадиях конструкторских работ и еще не продвинулся дальше проверок отдельных компонентов. Тем не менее, работы продолжаются, и вскоре дадут новые результаты. Как стало известно не так давно, оборонная промышленность начала сборку определенных компонентов будущего зенитного комплекса.



А после того, как подписали договор с Анкарой по С-400 и собираемся подписать договор ещё и с «друзьями» саудитами, уже хочешь – не хочешь, а процесс по созданию С-500 надо доводить до логического завершения. Ведь российские ПЗРК С-400 – это не какие-нибудь американские «безаналоговые» F-35 в том плане, что российские ПЗРК они ещё и работают... Конечно, функционал перед продажей урежут, но всё-таки...



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Romario_Argo

Если мы не летаем, то и никто, летать не будет.

Serzh_R

Похоже, понятия МО России "Опытная эксплуатация", "Становятся на вооружение" и "Перспективный комплекс" заменили термин "Секретность" и отношение к нему.

Обрушение крыши



Луценко сразу решил зайти с козырей. По его словам, Савченко «готовила вооружённую атаку» на здание Верховной рады. «Теракт» должен был произойти в тот момент, когда там шло заседание.







После заявлений Гелетея Иловайского о том, что по Луганскому аэропорту Россия била ядерными бомбами, удивляться риторике на майданной Украине не приходится. Сказано: хотела миномётами обрушить крышу здания ВРУ, значит, так оно и было... Это притом, что крыша у подавляющего большинства представителей майданных элит давно обрушена и без применения миномётов. У одних – на генетическом уровне, у других – тараканы прогрызли.



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Вежливый Лось

Прямо, как в песне:

Качнется купол Рады - большой и грязно-серый.

Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались...

vasya.pupkin

Надька - единственный мужик в раде у которого есть яйца, остальные – ЛГБТ.

Мар.Тира

Она хочет как Махно: иметь самостийность Украины от всех. И жить обособленно в своё удовольствие. А так в этом мире не бывает. Не хочет жить в мире со своим братским народом, будет жить под иноземцем. Так сами захотели, видать у этого народа гены быть холопами у западного хозяина дают о себе знать.

MKPU-115

"Луценко: Савченко намеревалась обрушить купол ВРУ с помощью миномётного удара" - нет , это точно не трава , это как минимум грибы, галлюциногенные грибы.

Мы пахали: я и трактор



В Болгарию с визитом для участия в празднествах, посвященных 140-летию освобождения Болгарии от османского ига, прибыл наш патриарх Кирилл.



Патриарх Кирилл высказал свое мнение по поводу заявления болгарского президента: «Еще раз хочу вам сказать очень ясно, что Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны, а Россия. И хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие иных стран в освобождении Болгарии. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с османской Турцией».



А уж как обиделись многие болгары. Ишь как за румын с черногорцами им обидно стало. Они, мол, тоже с оружием в руках турок били, а вы тут победу себе присваиваете. Всё в стиле «мы пахали: я и трактор». Что ж, пашите дальше. А если учесть, что теперь Болгария, Румыния, Польша, Черногория и прочее, прочее вместе с Турцией – несокрушимая натовская армада, то там пахать – не перепахать... Ищут внешнего врага. Не найдут – по закону жанра примутся за поиск внутреннего. И, главное, что называется, не выйти на самих себя...



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a.s.zzz888

Стоит ли удивляться, потому как не в первый раз "братушки" подставляют нам подножку.

Stas157

Не стоит сильно концентрироваться на том, что кто то нас предал. Украинцы, болгары... белорусы - Крым не признали... Все это делают политики. Россия тоже много кого кинула в 90-е годы! Что теперь пеплом голову посыпать?

Нужно просто делать свое дело, идти своей дорогой, и использовать те преимущества, которые есть. У страны НАТО Болгарии очень сильны прорусские настроения, на этом нужно концентрироваться и обращать в свою пользу...

Можно конечно, поступать наоборот, ходить в роли обиженных и обвинять всех в чем-то, но так мы станем изгоями скорее, а не великой державой.

Околоточный

Все тогда назывались русские и служили в русской армии. Это теперь пытаются придать национальный аспект.

Швейцарский кэп что-то знает об «Армате»?



Западные эксперты признали, что российский танк Т-14 "Армата" опережает возможности производителей из других стран на несколько лет. И именно это обстоятельство само по себе является основным преимуществом нового "супертанка", даже если он еще не стал идеальной военной техникой, пишет "РГ-Сила" со ссылкой на Focus Online.



Когда возможности новейшей российской военной техники оценивает швейцарский капитан, то это, непременно, достойно внимания. Известная своими бронетанковыми подвигами Швейцария – это вам не «тут»... Швейцарский капитан уж по больше нашего брата об «Армате» знает...



Поговаривают, что теперь выйдет многотомный аналитический материал о положении дел в танковых войсках РФ за авторством младшего сержанта армии Люксембурга, прошедшего WOT в качестве неоднозначной дочери крымского офицера.



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APASUS

Вообще-то это не совсем танк - это платформа, на которой будут выпускать современную бронетехнику и танк туда тоже входит.

Сколько закажет МО, столько и будет.

Кочегаркин

Вам все не так...

что Вы предлагаете? - вернуть вниз з/п и пенсии и строить 400 танков в год???

в 91-м надо было визжать по поводу "неэффективнойэкономикиИвсепропало".

меня катастрофически бесят рассуждения современников о неэффективности государства. И при этом большая часть будет кричать по поводу "даешьприватизациюгоссобственности".

вы определитесь!!!! вы чего хотите? чтоб как в СССР - танки строились со скоростью кастрюль и все жили равно бедно? (хотя я считаю что так правильно) или свободной капиталистической экономики ??? при которой деньги лопатами кидают в топку ФРС США и личные банковские счета ряда особ приближенных к власти?

James

"Капитан Штефан Бюлер из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск". Простите меня тупого, но где и когда в истории швейцарские танкисты отличились и приобрели настоящий военный опыт применения и использования бронетанковых соединений и техники. Парады не предлагать.

Собаковод

Это он ещё в танке не сидел!

Шведский сон



Довольно серьезная газета «Aftonbladet» опубликовала статью, в которой говорится о достижениях шведского самолетостроения.



Шведы вообще могут не выходить из спокойного состояния. А зачем? Ведущие автомобильные производства продали в Китай, сами находятся на пороге втаскивания в НАТО, бесплатные земельные участки – мигрантам из Ирака, Эритреи и Сомали, установку рождественских ёлок отменили, дабы не причинять душевных страданий атеистам, иудеям, мусульманам, буддистам и др. И зачем Швеции «Грипен»?.. Пусть лучше тренируют боевую кильку, чтобы искать в толще воды российские подводные лодки, поднимающие перископы даже в фонтанах Стокгольма.



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Зяблицев

Некоторые шведы, в результате, видимо, своей суперлиберально-толерантно спокойной жизни на европейских задворках, тронулись умишком и, натянув на себя пыльные ботфорты Карла XII, через чур внимательно изучают местность под Полтавой, забывая, что на дворе не 17, а 21 век!

Что же касается самолета - тут молодцы! Да и не могут же они его сравнивать с самолетом хозяина, вот и сравнивают с нашим, с учетом испытания постоянных болей пониже спины из-за исторических воспоминаний о Северной войне!

Pete Mitchell

А может все простенько - его надо продвигать на рынок. Есть немало стран которые не смогут приобрести F-35, тут и Grippen E/F пригодится. В самолете немало плюсов, шведы как правило предлагают 100% offset deal, предлагают аренду: в принципе немало вкусняшек.

Товарищ мой имел возможность прицениться и к F-16 и Grippeny: выбор однозначно в пользу шведа, особенно для не очень состоятельных стран.

А все эти ритуальные пляски шведов вокруг "наты", это плата за возможность дышать.

Conserp

Просто в "Икею" пошлют пожнадзор и санэпидемстанцию с проверкой и хана Швеции.

Кинжальный МиГ-31



Как показывают недавние сообщения, теперь перехватчик МиГ-31 осваивает новую роль, превращаясь в ударный самолет с особыми задачами.









А ведь ещё не так давно мы тут грешным делом обсуждали вот какой вопрос: есть ли заинтересованность у Минобороны вкладываться в реальную модернизацию МиГ-31? Теперь понятно: вложились, так вложились.



Истребитель-перехватчик превратился действительно в ударный ракетоносец, чему поспособствовал изначальный громадный потенциал этой замечательной советской техники. Интересно, предполагали ли в СССР в 1975 году, когда состоялся первый полёт МиГ-31, что через 40 с лишним лет на МиГ-31 будут смотреть с не меньшим интересом?



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Кроу

Она летит с гиперзвуковой скоростью, но она не гиперзвуковая - это как понимать?

Может она себя ощущает не гиперзвуковой? - Толерантненько.

предки с Дона

Если такие разработки рассекретили, остается только предполагать, а что для дорогих "партнёров" будет приготовлено в ближайшее время.

Хрыч

Вот и славненько, лучший истребитель (перехватчик) всех времен и народов, стал носителем стратегического оружия. С повышением, Миг-31.

Как по ракетам, так и по носителям!



Боевики готовят провокацию с отравляющими веществами в Сирии, чтобы оправдать массированный удар США по правительственным кварталам Дамаска, заявил во вторник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения.



Поступило заявление и из США. Увеличение числа российских зенитно-ракетных комплексов в Сирии угрожает способности США господствовать в воздушном пространстве региона. Об этом на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооружённых сил заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.











Напомним, российские базы прикрывают С-300, С-400 и комплексы «Панцирь», способные бороться с низколетящими целями, включая БПЛА. Кроме этого, российские специалисты помогли сирийским военным восстановить советские системы С-200.



Что касается Вашингтона, то Москва дала ему однозначный ответ. Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ. «В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооружённые силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — заявил Валерий Герасимов.



Заявление предельно понятное.



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Волька

Значит, мы всё делаем правильно…

Салют

Это очень серьёзно, США, вероятно, планируют провокации перед выборами.

Vard

Ну, похоже, США хотят практически проверить новинки российского ВПК, так сказать, непосредственно на себе…

Chertt

Да при чём здесь выборы? Результат очевиден. После речи Путина России сделать вид, что нас это не касается, нельзя. То есть прямое боестолкновение с США очень вероятно.

НАТО не вступится за Скрипаля



Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал в качестве ответной меры на действия официального Лондона выслать британских дипломатов. По словам Лаврова, российская сторона «обязательно вышлет британских дипломатов» в качестве ответной меры, предусмотренной международным правом.



Напомним, Британия, использовав в качестве повода провокацию с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, решила выслать из страны российских дипломатов, назвав их «причастными к российской разведке». Высылка коснулась 23 человек.



Высылку российских дипломатов и объявление их «разведчиками» прокомментировала представительница МИД РФ Мария Захарова. Она назвала высылку британской паранойей.









История с отравлением дошла даже до НАТО. В натовской штаб-квартире после заявлений британского правительства о «причастности» России к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Скрипаля обсудили вопросы коллективной безопасности. Состоялась «консультация», одна из тех, к которым прибегают государства НАТО в случае «угрозы политической независимости одного из государств НАТО».



Если Лондон решит объявить отравление Скрипаля «вмешательством России и нарушением политического суверенитета», то в НАТО должны «прийти на помощь Соединённому Королевству» по букве 5-й статьи Устава НАТО, а сам Лондон должен сделать такой требование в Брюссель. Но вот выяснилось, что далеко не все члены НАТО горят желанием «помогать» Британии. Вдобавок Лондон и сам не станет заострять вопрос до такой степени: ведь неминуем отказ, который больно ударит по британской гордости!



В результате в Североатлантическом альянсе «не увидели повода» для запуска в действие механизма 5-й статьи».



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Shurik70

Ну, сами англичане всегда всех кидали. А США — их достойные ученики. Меня больше интересует, это отравление — работа английского МИ, или это совместная операция с ЦРУ?

Идущий

Конечно, совместное. У США есть формула вещества ещё из 90-х прошлого века, когда они плотно сидели в Узбекистане.

Татьяна

Английский МИ и ЦРУ — это, в принципе, одна контора. Это две руки частнособственнического финансового олигархата ФРС США.

F-35B для Индии? Индийские учёные возражают!



В индийской прессе активно обсуждаются заявления США по продвижению для ВМС Индии палубных истребителей F-35B. Ранее косвенную заинтересованность в рассмотрении сотрудничества с США по вопросу приобретения F-35B в обмен на создание производственных мощностей по сборке F-16 в Индии обсуждали в Нью-Дели.



В одном из крупнейших индийских печатных изданий, «The Hindustan Times», вышла статья ведущего научного сотрудника Института изучения конфликтов Абхиджита Айер-Митры и заместителя директора индийского проекта «Адхира» Ангада Сингха. В статье с изрядной долей скепсиса рассказывается о том, нужны ли Индии американские палубные истребители пятого поколения. Авторы материала отмечают, что мало просто купить несколько F-35B у США: придётся дополнительно выстраивать всю инфраструктуру ВМС под эксплуатацию именно этих боевых машин.

?.. ?..



И вправду: зачем Индии столь дорогой самолёт? Ради престижа, что ли? Или рады дружбы народов? А может, ради мира на Земле? Или ради перестройки всех ВМС? Или в правительстве Индии окопалась пятая колонна, и она планирует развалить весь государственный бюджет ради того, чтобы угодить американцам и лично милитаристу Трампу?



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предки с Дона

Проблемы индусов в том, что они бессистемно покупают вооружения по всему миру. При том, что это вооружение им никогда не потребуется. Те же самолеты нового поколения без наземной структуры сопровождения цели в воздухе и высококвалифицированных пилотов — не более чем экспонаты для выставок.

emwave

А нет ощущения, что они собираю разные технологии по миру?

Ziksura

«Индия: Зачем нам F-35, если для него у нас нет ни боеприпасов, ни топливозаправщиков?..» Так купите. Даже и не сомневайтесь. Стоит только купить эту игрушку и далее только и успевай отстёгивать.

emwave

Интересно, какие эксплуатационные расходы у этого чуда — «летающего Зумвельта»? Если учесть, что покрытие само собой трескается и что-то там ещё не отлажено… надо сильно не ценить себя, чтобы ЭТО купить.

Пропагандисты на учениях



Намеченные на октябрь 2018 года крупномасштабные учения амфибийных сил НАТО «Trident Juncture» имеют не столько военное, сколько пропагандистское значение.



Официально объявлено, что осенью страны НАТО проведут у границ России крупномасштабные учения, к участию в которых привлекут 45 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер. «Этой осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, вероятно, самые большие учения с участием амфибий, которые проводились на пике холодной войны и назывались «Trident Juncture», — сказал Неллер. По его словам, манёвры пройдут у побережья Норвегии.



Почему бы России не заявить, как это делают государства НАТО, что речь идёт о запланированном вторжении? Или хотя бы его отработке?



В отличие от стран Прибалтики или Польши, в Москве понимают, что весь спектакль с грядущими учениями представляет собой не более чем театр милитаризма. Да и морская пехота — не та сила, которая представляла бы собой в современной войне силу номер один.



Новые учения станут лишь очередной демонстрацией «евроатлантической солидарности», рассчитанной на тех, кто робеет перед «русской угрозой», но в военном деле смыслит мало.



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Vard

Я надеюсь, что наша разведка выяснит, на чём они перевозят туалетную бумагу. И нам удастся потопить это судно.

сибиралт

В случае реальной войны только натовская пехота имеет шанс на выживание: в наших лагерях для пленных!

a.s.zzz888

До октября ещё далеко, и посмотрим, во что превратятся решения американцев, а потом, полагаю, и Европы, в связи с началом экономической войнушки из-за стали и алюминия…

США не поспевают за русскими



В течение 2-3 лет Россия может заполучить полный контроль над Северным морским путём, она постоянно наращивает присутствие в Арктике, США за ней не успевают, передаёт ТАСС заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапарротти.



Напомним, 1 марта президент Путин заявил, что Севморпуть станет «ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока». Перед Россией, отметил глава государства, стоит задача сделать Северный морской путь «по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией» (цитата по ). В числах это означает увеличить к 2025 году грузопоток пути до 80 млн. тонн ежегодно.



Длина Севморпути от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения составляет 5,6 тыс. километров. Маршрут через СМП почти вдвое короче других морских путей из Европы на далекий Восток. Продолжительность навигации составляет только 2-4 месяца, но ледоколы позволяют сделать её круглогодичной.



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Тралл

Правильно опасаются. Со времен Папанина, кроме СССР и России, там только немецкие подлодки какое-то время присутствовали.

Shurik70

Странно, что не опасаются, что Россия захватит контроль над московским регионом. Там вообще российских войск дофига, причём без мандата ООН.

Chertt

Вот матрасники провокаторы. Удивлены, что Россия свою экономическую зону сама будет контролировать!

Застарелая американская болезнь



Трагедия в американском доме ветеранов в Йонтвиле (штат Калифорния) вызвала очередной всплеск острой полемики между сторонниками и противниками ужесточения оружейного законодательства.



Напомним, вооружённый винтовкой 36-летний Альберт Вонг, участник программы по реабилитации военных, служивших в Ираке и Афганистане, незадолго до трагедии исключённый из участия в программе по преодолению последствий посттравматического стрессового расстройства, взял в заложники трёх сотрудниц дома ветеранов. Позже три женщины, а также сам подозреваемый в преступлении, были найдены мёртвыми. В контексте развернувшейся полемики Национальную стрелковую ассоциацию (NRA), объявили чуть ли не главным виновником инцидента.



Однако причина не только в свободной продаже оружия или деятельности NRA.



Стрельба в США по людям и особенно массовые расстрелы давно стали одним из симптомов болезни американского общества. Американские лидеры, одни за другим, делают громкие заявления, но на самом деле стараются серьёзно не трогать проблему вооружённого насилия в стране. Ведь в рамках существующей политической системы любой шаг в этом направлении грозит ещё больше обострить ситуацию.



Оружия на руках у народа столько, что любые меры могут привести к неповиновению и массовым беспорядкам. И жертв станет гораздо больше. Поэтому президенты, что Обама, что Трамп, лишь изображают меры по предотвращению массовой стрельбы в стране.



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210окв

Не было бы у них столько оружия на руках, не было бы и проблемы… А так вот маются никчёмностью.

сибиралт

Для американцев иметь личное оружие сложилось исторически и для них это вполне естественно, как обрезание у евреев или мусульман. А насилие с применением оружия продиктовано не его наличием, а организацией национальной идеологии, воспитанием и индивидуальной психики индивидума.

meandr51

Никак не связано. Связано с садизмом американцев. У нас в РФ каждый 30-й человек на улице носит тайный легальный или нелегальный пистолет. На руках 5 млн. легальных и столько же нелегальных стволов. Но такие эксцессы, как в США, практически отсутствуют. А в СССР их почти вообще не было.

Так что бюрократией эту проблему не решить.

В США, думаю, дозволение персоналу школ (вузов) и совершеннолетним студентам носить оружие снизило бы накал проблемы. Поскольку преступники даже не пытались бы заняться расстрелом граждан, ожидая пулю с любой стороны. Не случайно эти расстрелы происходят только там, где носить оружие запрещено. Всем, кроме преступников. Им — можно.

А теперь преступник спокойно берет с собой запас, устраняет одного охранника на входе и занимает выгодную позицию или просто носится по школе и стреляет. Какой… спецназ? Он только через час прибудет, когда всё уже закончится. А вот молодой друг полиции с пистолетом вполне мог бы такого успокоить уже в начале шоу, снизив количество жертв. Нечего бояться вооружения граждан. Нормальных в 1000 раз больше, чем чокнутых. Они быстро их перестреляют.

Не поладил с президентом



Рекс Тиллерсон поплатился за необдуманное высказывание в адрес России. Так считают некоторые американские аналитики. Госсекретарь Тиллерсон счёл Россию виновной в отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании, а президент Трамп не счёл. В итоге Тиллерсон сдаёт дела мистеру Помпео.



От оскорблений в адрес Москвы Вашингтону пора бы перейти к сотрудничеству, считает Питер Лукьянофф, американский предприниматель, инвестор с более чем 20-летним опытом работы в российско-американских предприятиях, публицист, автор материалов о России и СССР. Он полагает, что американцам пора признать: пришло время для «прагматического сотрудничества с Россией». Эксперт призывает Вашингтон «очиститься» от «предвзятого отношения к Москве» и сместить акценты внешней политики США — отойти от концепции холодной войны, от самих устарелых понятий давнего времени и в конце концов «переосмыслить деловые отношения с Россией».



Отставка мистера Тиллерсона, который обвинил Москву в отравлении Скрипаля, показывает, что градус русофобии в Вашингтоне, вероятно, можно понизить. Кроме того, американским политикам надо бы усвоить: Россия — это вовсе не Советский Союз. Экономически она много слабее и технологически стоит много ниже США. Развитым социализмом в стране и не пахнет — русские давно привыкли к выкрутасам капитализма и рынка. Причины для противостояния двух политических систем не существует. Мышление в духе холодной войны, характерное, к примеру, для древнего сенатора Маккейна и его сподвижников, устарело ещё в конце 1980-х годов. Политика — дело грязное, но оно как будто само себя очищает, когда политики находят компромиссы и уводят планету от тотальной ядерной войны. Или когда побеждают терроризм.



Едва ли, конечно, мистер Трамп, берущий за образец милитариста Рейгана, станет причиной сближения двух государств. Остаётся надеяться, что он не испортит отношения ещё больше, а его преемник будет тяготеть более к миру, нежели к милитаризации и гонке вооружений.



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antiexpert

Чисто как у Горбачёва и Ельцина: начались увольнения и перестановки, перестройка в США в разгаре! мерцание

Тиллерсон уволен с поста госсекретаря. Терезу Мэй — на нары. olimpiada15

Даже неинтересно вникать в заявления всевозможных экспертов, даже об улучшении отношений с РФ. Тем, кто реально управляет американским монстром, нужно лишь одно: уничтожить Россию как самостоятельное государство. И добиваться они этого будут, не считаясь с методами. Это аксиома.

Что касается отравления Скрипаля, то интервью раздаёт разработчик некоего вещества. Так кто мог применить? Тот, кто его разработал, а разработчик находится у них, и больше всех знает, что представляет это вещество. В самом деле, не полы же он мыл в той лаборатории, и мозги при выходе с объекта из черепа не достанешь. Провокация рассчитана на дураков, но в мире эта категория оказывается наиболее распространённой. astankard

Унижать Россию? ))) Да тут США и Великобритания так сами себя своей тупостью и поступками унизили и опозорили, что и пример-то трудно привести! *«Лондон, гудбай, пора домой» - слова из песни группы «Кармэн» Отставка мистера Тиллерсона, который обвинил Москву в отравлении Скрипаля, показывает, что градус русофобии в Вашингтоне, вероятно, можно понизить. Кроме того, американским политикам надо бы усвоить: Россия — это вовсе не Советский Союз. Экономически она много слабее и технологически стоит много ниже США. Развитым социализмом в стране и не пахнет — русские давно привыкли к выкрутасам капитализма и рынка. Причины для противостояния двух политических систем не существует. Мышление в духе холодной войны, характерное, к примеру, для древнего сенатора Маккейна и его сподвижников, устарело ещё в конце 1980-х годов. Политика — дело грязное, но оно как будто само себя очищает, когда политики находят компромиссы и уводят планету от тотальной ядерной войны. Или когда побеждают терроризм.Едва ли, конечно, мистер Трамп, берущий за образец милитариста Рейгана, станет причиной сближения двух государств. Остаётся надеяться, что он не испортит отношения ещё больше, а его преемник будет тяготеть более к миру, нежели к милитаризации и гонке вооружений.antiexpertмерцаниеolimpiada15astankard*«Лондон, гудбай, пора домой» - слова из песни группы «Кармэн»

Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин

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