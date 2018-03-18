Брекзит уже не кажется нелепостью... Всё произошло кстати - Британия покидает барак с крепостными

Олег Стародубцев

Уже даже людям далёким от торговли углеводородами понятно, что "Северный поток-2" позволит Европе делать выбор, какой газ ей закупать: трубопроводный из России или сжиженный природный газ, доставляемый из США.

Для стран Евросоюза, это проект исключительно важный и позволяющий диверсифицировать поставки энергоносителей, а следовательно укрепить собственную безопасность и дающий возможность выбирать наиболее приемлемые для себя варианты.

Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что Европа будет стремиться покупать более доступный по стоимости товар, а это трубопроводный газ из России.

Когда будет введён в эксплуатацию "Северный поток-2", Штаты будут вынуждены резко снизить цену на свой СПГ. А это не малые деньги и вот уже ради борьбы с Газпромом в США объединяются 39 сенаторов — 28 от Республиканской партии и 11 от Демократической.

В письме от 15 марта сего года на имя главы Минфина Стивена Мнучина и замгоссекретаря Джона Салливана сенаторы выступили против трубопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2). «Мы выражаем озабоченность в связи с проектом газопровода Nord Stream 2. Мы выступаем против него и призываем администрацию использовать все свои возможности для предотвращения строительства трубопровода»,— говорится в документе.

Если Европа останется без спасительного российского газа, как того добиваются сенаторы США, а будет подсажена только на дорогой американский, то его цена начнёт сказываться на себестоимости всех товаров производимых в ЕС! Европейские товары начнут проигрывать американским. Чтобы как-то снизить себестоимость, выровняться, производителям придётся снижать долю заработной платы со всеми вытекающими отсюда последствиями для жителей ЕС.

США, таким образом, выстраивают систему при которой они собираются "перекачивать жизненный уровень из ЕС к себе любимым.

Но это не только вопрос выживания европейской экономики. Отсутствие выбора поставщиков энергоносителей, позволит Штатам поднимать цену и таким образом полностью поставить ЕС в подчинённое положение.

Вашингтон планирует превратить Европу из вассалов в крепостных работников. А что делать, когда господину, самому мало? Сейчас стеганёт своих шавок и те начнут визжать, что труба наша им всю демократию рушит!

Брекзит уже не кажется нелепостью... Всё произошло кстати - Британия покидает барак с крепостными.