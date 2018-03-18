Бюджет Пентагона, как корпоративная благотворительность для производителей вооружений

Какая компания получает больше только денег от правительства США? Ответ: производитель вооружений «Локхид Мартин». Как недавно сообщила «Вашингтон Пост», из объёма продаж $51 миллиард в 2017 году от правительства «Локхид» получил $35,2 миллиарда, это близко к тому, что власть Трампа предлагает в качестве бюджета Госдепартамента на 2019 год.

А какая компания на втором месте, когда речь идёт о транжирстве долларов налогоплательщиков? Ответ — «Боинг» с всего $26,5 миллиарда. И помните, что это ещё до того, как вовсю начали разворачиваться хорошие времена, как сегодня проясняет постоянный автор TomDispatch и специалист в области военной промышленности Уильям Хартунг, глубоко погрузившийся в реалии бюджета Пентагона. Однако когда речь идёт о министерстве обороны, вероятно, нам стоит вообще выкинуть термин «бюджет», учитывая подразумеваемые ограничения. Нельзя ли найти совершенно иное слово? Например, пентагоновский рог изобилия.

Иногда трудно поверить, что идеально разумный репортаж о проблемах финансирования Пентагона — не сатира в стиле Энди Боровица из «Нью-Йоркера». Возьмём, например, недавнее сообщение в «Вашингтон Экземайнер», что секретарь армии Марк Эспер и другие официальные лица Пентагона теперь убеждают Конгресс снять предельный срок 30 сентября для полного сведения операций и управления фондами (около 40% бюджета министерства). В переводе: они говорят Конгрессу, что у них больше денег, чем они могут потратить в установленное время.

Трудно, когда тебя вынуждают в спешке тратить крупные суммы, когда, к примеру, ты начинаешь ядерную «гонку» , «модернизируя» уже самый передовой запас на планете на следующие 30 лет всего-то на триллион с лишним долларов (сумма, которая с учётом истории Пентагона, наверняка резко вырастет). В этой связи давайте дадим Хартунгу провести вас по дивному миру того, что во времена Дональда можно представить Плутократическим Пентагоном (помня об аллитерации).

Том.

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Представьте на мгновение схему, в которой американских налогоплательщиков обманывают на сотни миллиардов долларов, но не появляется ни намека на критику или гнев. Представьте, что Белый Дом и большинство политиков в Вашингтоне вне зависимости от партийной принадлежности молча соглашаются с этим. На самом деле ежегодный требование на раздувание расходов Пентагона до уровня стратосферы постоянно следует одному сценарию, которому сопутствуют прогнозы неизбежного страшного суда от военно-промышленных «ястребов» с сильной заинтересованностью в увеличении военных расходов.

Большинство американцев, вероятно, знают, что Пентагон тратит массу денег, но маловероятно, что они осознают, насколько велики эти суммы на самом деле. Слишком часто ошеломительно щедрый военный бюджет воспринимается, как часть естественного порядка вещей, как смерть или налоги.

Цифры, содержащиеся в недавнем соглашении по бюджету, которое Конгресс оставил открытым, равно как и предложение президента Трампа по бюджету на 2019 год, таковы: $700 миллиардов Пентагону и связанным с ним программам в 2018 год и $716 миллиардов на следующий год. Стоит заметить, что эти цифры намного превосходят даже самые смелые ожидания Пентагона. По словам Дональда Трампа, признанному не самым надёжным источником во всех случаях, министр обороны Джим Мэттис якобы сказал «Вау, я не могу поверить, что мы получили всё, чего хотели» — редкое признание главы организации, чей единственный ответ на действительно любой бюджетное предложение состоит в том, чтобы запросить ещё больше.

Общественная реакция на столь ошеломляющий бюджет Пентагона была, мягко говоря, слабой. В отличие от прошлогоднего снижения налогов для богатых, вливание почти рекордных долларов налогоплательщиков в министерство обороны не вызвало явно видимого гнева общества. Но это сокращения налогов и увеличение бюджета Пентагона тесно связаны. Администрация Трампа равняется на провальный подход президента Рональда Рейгана в 1980-е — больше такого же. Это явление я назвал «Рейганомикой на стероидах». Подход Рейгана привёл к океану красных чернил (красным отмечается недостаток в бухгалтерских документах – прим. перев.) и резкому ослаблению системы социальных гарантий. Кроме того, он спровоцировал такие сильные непредвиденные последствия, что позже от него отказался, подняв налоги и создав условия для резкого сокращения ядерных вооружений.

Ретроградная политика Дональда Трампа по иммиграции, правам женщин, расовой справедливости, правам ЛГБТ и экономическому неравенству вызвала впечатляющее и растущее сопротивление. Остается посмотреть, вызовет ли его щедрое отношение к Пентагону за счёт основных потребностей людей аналогичную реакцию.

Конечно, трудно даже понять, что даётся Пентагону, когда большая часть медийного освещения не в состоянии донести, на сколько велики нас самом деле эти суммы. Редким исключением стала статья в «Associated Press» под заголовком «Конгресс и Трамп дают Пентагону бюджет, подобного которому никогда не видали». Это было определенно намного ближе к истине, чем заявления, вроде Маккензи Иглен из консервативного Института американского предпринимательства, который многие годы пригревает таких сверх-ястребов, как Дик Чейни и Джон Болтон. Она представляет новый бюджет, как «умеренное ежегодное наращивание». Если так, остаётся задуматься, как же могло бы выглядеть неумеренное наращивание.

Пентагон выигрывает по-крупному

Итак, посмотрим на деньги.

Хотя бюджет Пентагона и так уже выше крыши, он получит дополнительно $165 миллиардов в следующие два года благодаря соглашению в Конгрессе, достигнутому ранее в этом месяце. Это представляет собой на десятки миллиардов долларов больше, чем запрашивал Дональд Трамп прошлой весной на «перестройку» войск США (как он выразился). Это превышает и так уже высокий уровень запрошенного Трампом, с которым Конгресс согласился в декабре прошлого года. В итоге общие расходы Пентагона и связанных программ по ядерным вооружениям оказываются выше, чем расходы в Корейской и Вьетнамской войнах в 1950-е и 1960-е или даже в расцвет хваленого военного строительства Рональда Рейгана в 1980-е. Только в два года президентства Барака Обамы, когда в Ираке и Афганистане было в грубом приближении развёрнуто 150 000 войск США или в семь раз больше, чем развёрнутый сейчас состав, расходы были выше.

Бен Фриман из Центра Международной Политики взглянул на новый бюджет Пентагона в перспективе, когда указал, что эти приблизительно $80 миллиардов ежегодного роста в верхней строке бюджета министерства между 2017-м и 2019-м годами будут вдвое больше нынешнего бюджета Госдепартамента, выше, чем ВВП более 100 стран вместе взятых, и больше, чем весь военный бюджет любой страны мира, кроме Китая.

Демократы подписали бюджетную сделку в Конгрессе частично, чтобы сгладить некоторые из наиболее вопиющих сокращений, предложенных администрацией Трампа весной прошлого года. Например, власть удерживает бюджет Госдепартамента от радикального сокращения и заново подтверждает подвергшуюся опасности Программу страхования детского здравоохранения на следующие 10 лет. Однако в процессе Демократы поставили в рискованное положение миллионы молодых иммигрантов, исключив требование, что любой новый бюджет должен защитить программу «Мечтатели» — запаздывающих действий в отношении прибытия детей. В то же время подавляющее большинство республиканцев, консервативных в вопросах налогообложения, колебались в отношении согласия с наращиванием для Пентагона, которое вкупе с налоговыми сокращениями Трампа для богатых, раздувает недостаток, насколько можно представить — целом на $7.7 триллионов в следующем десятилетии.

При том, что с внутренними расходами дело обстоит лучше по недавней сделке по бюджету Конгресса, чем было бы если бы был введен в действие драконовский план Трампа на 2018 год, они всё ещё сильно отстают от того, что Конгресс выделяет Пентагону. И расчёты проекта «Национальные Приоритеты» показывают, что министерство обороны окажется в ещё большем выигрыше по предложенному Трампом бюджету на 2019 год. Его доля бюджета, включающая действительно всё, что делает правительство, кроме таких программ, как «Медикэр» и социальные гарантии, достигнет когда-то невообразимых 61 цента на доллар, изрядный рост по сравнению с уже озадачивающими 54 центами на доллар в последний год администрации Обамы.

Перекошенные приоритеты недавно предложенного Трампом бюджета частично обеспечивает решение администрации воспользоваться увеличением расходов Пентагона, с которыми согласился Конгресс в прошлом месяце, одновременно выкидывая вообще недавние решения этого учреждения по не-военным расходам. Хотя Конгресс, вероятно, постарается ограничить наиболее экстремальные предложения администрации, но цифры поразительны — предложенное сокращение уровня внутренних расходов на $120 миллиардов, с чем согласились обе партии. Наибольшие сокращение включают 41% сокращения финансирования дипломатии и иностранной помощи, 36% сокращение финансирования энергетики и защиты окружающей среды и 35% сокращение финансирования развития жилищных программ и местных сообществ. И это только начало. Администрация Трампа готовится запустить полномасштабное наступление на продовольственные талоны, Медикейд и Медикэр. Это война против только и вся, кроме войск США.

Корпоративная Благотворительность

Недавние бюджетные планы возрадовали сердца одной группы нуждающихся американцев — исполнительных директоров основных поставщиков вооружений вроде «Локхид Мартин», «Боинг», «Нортроп Груманн», «Райтеон» и «Дженерал Дайнемикс». Они ожидают больших прибылей от взлетающих расходов Пентагона. Не стоит удивляться, если СЕО этих пяти фирм выпишут себе крупные прибавки к зарплате, чтобы поистине оправдать их работу, а не те мелкие $96 миллионов, что они вместе утянули в 2016-й (последний год, по которому доступна полная статистика).

И помните, что как и все остальные базирующиеся в США корпорации, эти военно-промышленные гиганты ещё и крупно наживутся на сокращении администрацией Трампа ставок корпоративного налога. По данным одного уважаемого промышленного аналитика, добрая доля этих неожиданных доходов пойдет на премии и увеличение дивидендов акционеров компаний, а не на инвестиции в новые и улучшенные средства защиты США. Короче говоря, в эру Трампа Локхид Мартин и его когорта гарантировано будут делать и делать деньги.

Вот на что пойдут миллиарды нового финансирования в предложенном Трампом бюджете на 2019: на чрезмерно дорогой, плохо себя показавший самолет F-35 «Локхид Мартин» — $10.6 миллиардов; «Супер Хорнет» Ф-18 «Боинг», который находится в процессе сворачивания программы администрацией Обамы, но теперь получил $2.4 миллиарда; бомбардировщик-носитель ядерного оружия Б-21 «Нортроп Груманн» — $2,3 миллиарда; подлодка с баллистическими ракетами класса «Огайо» «Дженерал Дайнемикс» — $3,9 миллиарда и $12 миллиардов на ряд противоракетных программ, которые пойдут на пользу... догадались: «Локхид Мартин», «Райтеон» и «Боинг», помимо прочих. Это только несколько из десятков программ вооружений, которые будут поддерживать прибыли подобных компаний следующие два года и далее. Для программ, находящихся на ранних стадиях, вроде нового бомбардировщика и новой подлодки с баллистическими ракетами лучшие бюджетные годы ещё впереди.

Объясняя потоки финансирования, позволяющие такой компании, как «Локхид Мартин», пожинать по $35 миллиардов правительственных долларов ежегодно, аналитик в области обороны Ричард Абулафия из «Тил Групп» отметил, что «дипломатию — долой... давай воздушные удары. В такой обстановке это крыто перестать контролировать расходы. Если спрос растёт, цены не обязательно упадут. И конечно, действительно невозможно прибить эти штуки. Не надо делать какой-либо трудный выбор, когда идёт такой прилив».

Кормушка Пентагона против безопасности человека

Лорен Томпсон — консультант у многих из этих оружейных подрядчиков. Его экспертный совет, Институт Лексингтона, тоже получает вложения от оружейной промышленности. Он уловил дух момента, когда расхваливал раздутое предложение администрации для Пентагона за использование бюджета министерства обороны для создания рабочих мест в ключевых штатах, в том числе критическом штате Огайо, который помог победе Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Томпсон был в частности доволен планом наращивания производства «Джененрал Дайнемикс» танков М-1 в Лиме, Огайо, на заводе, чью производственную линию армия пыталась приостановить несколько лет назад потому, что уже тонула в избытке танков и не имела представления, как использовать ещё большее их количество.

Томпсон утверждает, что новые танки просто необходимы, чтобы соответствовать российскому производству бронированных машин, сомнительная оценка с явным привкусом холодной войны. Его утверждение поддерживается, конечно же, новой Стратегией Национальной Безопасности администрации, в которой самыми сильными угрозами США названы Россия и Китай. И не важно, что вероятные вызовы со стороны этих двух держав — кибер-атаки в случае России и экономическая экспансия в случае Китая — не имеют ничего общего с количеством произведённых в США танков.

Трамп хочет создавать рабочие места, рабочие места, рабочие места, на которые сможет указывать, а накачивание ВПК может показаться путем наименьшего сопротивления в нынешнем Вашингтоне. В таких обстоятельствах какое имеет значение, что действительно любые другие расходы создадут больше рабочих мест и не завалят американцев оружием, в котором мы не нуждаемся?

Если прошлый опыт может что-то подсказать, то никакие новые деньги, влитые в Пентагон, никому не прибавят безопасности. Как отметил Тодд Хэррисон из Центра стратегических и международных исследований, существует опасность, что Пентагон станет «более жирным, а не более сильным», поскольку самые худшие привычки тратить усиливаются новым потоком долларов, который освобождает его планировщиков от какого-либо разумно трудного выбора вообще.

Список впустую растраченных финансов уже ошеломляюще длинен, и первые оценки говорят, что бюрократические траты в Пентагоне в следующие пять лет составят $125 миллиардов. Помимо прочего, министерство обороны уже нанимает теневую рабочую силу в количестве более 600 000 частных подрядчиков, чья область ответственности существенно совпадает с той работой, что уже ведут правительственные работники. В то же время небрежные действия по закупкам регулярно приводят к таким историям, как недавняя, когда Оборонное логистическое агентство Пентагона потеряло все следы того, как оно потратило $800 миллионов и как две американских командования оказались неспособны отчитаться за $500 миллионов, выделенных на войну против наркотиков на Большом Ближнем Востоке и в Африке.

Добавьте сюда $1.5 триллиона, предназначенных на F-35, которые как отмечается в не-партийном проекте Правительственного Контроля, никогда не будет готов к боевым действиям, и ненужную «модернизацию» ядерного арсенала США, в том числе новое поколение бомбардировщиков-носителей ядерных зарядов, подлодок и ракет с минимальными затратами $1.2 триллионов в следующие три десятка лет. Иными словами, огромная доля нового финансирования Пентагона пойдёт на обеспечение благополучных времён в ВПК, но мало чем поможет войскам или обороне страны.

А самое важное, что весь этот поток нового финансирования, который мог бы избавить поколение американцев от гор долга, облегчит продолжение по-видимому бесконечных семи войн, которые США ведут в Афганистане, Пакистане, Сирии, Ираке, Ливии, Сомали и Йемене. Так что можете назвать это худшим вложением в истории, гарантирующим провальные войны на обозримое будущее.

Стало бы приятной переменой в Америке двадцать первого века, если бы безрассудные решения о вливании ещё более невероятных сумм денег в Пентагон, и так уже чрезмерно профинансированный, вызвали серьёзное обсуждение гипер-милитаризованной внешней политики Америки. Национальное обсуждение подобных вопросов в преддверии выборов 2018-го и 2020-го годов могло бы определить, будет ли продолжаться обыкновенный бизнес Пентагона или крупнейшее агентство в федеральном правительстве наконец-то будет под контролем и низведено до приемлемой, оборонительной позиции.

Уильям Д. Хартунг

оригинал статьи: , США

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