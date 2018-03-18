Что тогда останется в существующей ООН? Америка и обломки Евросоюза, Австралия… Всё!

Валерий Усачёв

Запад начал мощную, но крайне опасную кампанию по выводу России из ООН. Обвинения в применении химического оружия, поддержка «кровавых режимов», агрессия на Украине, нарушения договора РСМД, разработка страшных вооружений… Но асимметричный ответ есть всегда.

Представим на секунду, что Россия выйдет из ООН. Самостоятельно, ибо юридических методов исключения Западом нашей страны нет. Вернее, мы должны сами проголосовать за свой выход. Что будет с ООН без России?

Во-первых, я вообще не понимаю, зачем мы там сидим. Да, Россия продавливает собственное видение тех или иных резолюций в Совбезе, но толк какой? Практически нулевой. Да, сейчас якобы выполняется резолюция 2401 по Сирии. Де-факто Восточную Гуту не обстреливают только потому, что начальник Генштаба РФ заявил прямо: А на фоне послания президента к Федеральному собранию, заявление Герасимова было услышано правильно.

Таким образом, видно, что только угроза применения жёсткой силы удерживает Запад от очередного прямого нарушения . Вопрос: что мешает России, учитывая сложившуюся обстановку, дать очередной асимметричный ответ? Выйти из ООН, поставив при этом ультиматум: государство, осуществившее военное вмешательство в дела иного государства, получит немедленный русский привет в виде «Сармата», «Авангарда» и прочих весёлых штук. Ну не понимают они иных методов убеждения!

Во-вторых, уверен, что . Не только нас достал нынешний Pax Americana. Есть Китай, которому США вечно грозит какой-нибудь войной, есть КНДР, которой мешают объединиться с Южной Кореей, хотя обе Кореи согласны на взаимное проникновение, есть страны Латинской Америки… Также можно говорить о практически всём Ближнем Востоке, о странах Африки и Юго-Восточной Азии… Европа тоже в стороне не останется. Страны Вышеградской группы, также страдающие от евроамериканских шаблонов, смогут и должны подтянуться в ОНОН — Организацию Независимых Объединённых Наций. Исключение — Польша, но так как они всегда пытаются быть на антироссийской стороне, их судьба незавидна: очередной, пятый раздел. Если и на этот раз ошибутся в выборе. А ещё Балканские страны есть.

Что тогда останется в существующей ООН? Америка и обломки Евросоюза, Австралия… Всё!

Конечно, механизм это тяжёлый, раскручиваться будет со скрипом. Но мы понимаем, бывает так, что решения принимаются молниеносно. Особенно когда речь идёт о мировой безопасности. Даст ли наша страна очередной асимметричный ответ на беспрецедентное давление? Время покажет. Но учитывая давно, с 1954 года назревшие проблемы в Совете Безопасности, когда США в одностороннем порядке положили болт на резолюцию 104, пора реформ настала. И будет очень хорошо, если именно Россия начнёт процесс разоднополяривания существующего миропорядка.