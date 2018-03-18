В США в районе супервулкана Лонг Велли, который расположен на территории штата Калифорния, 17-го марта произошло 79 землетрясений. Магнитуда самого сильного подземного толчка составила 3. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Геологической службы США.

Самое сильно землетрясение магнитудой 3 произошло в 16:23 по UTC. Очаг залегал на глубине 2,8 километров. Эпицентр находился в 12 километрах восточнее Мамонтовых озер.

Позднее там же в 17:45 по UTC последовал толчок силой 2,9.

За эти сутки в районе Лонг Велли произошло 9 землетрясений магнитудой от 2 до 3.

Сила остальных сейсмических событий имело магнитуду меньше 2.

Напомним, Лонг Велли является самым сейсмически активным супервулканом на Земле. Его извержение будет иметь последствия для планеты, аналогичные извержению Йеллоустоуна.

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