Россия отмечает четвертую годовщину возвращения Крыма

AlexZenit

«Четыре года назад крымчане единодушно проголосовали за единство со своей Родиной, за восстановление исторической справедливости, за мир и безопасность, за лучшее будущее. Мы с вами показали всему миру, что в Крыму живут свободные люди, которых невозможно обмануть, купить или запугать, которых нельзя победить. Мы показали всем народам пример истинной демократии», — сказал сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, события Крымской весны вошли в историю не только России и Крымского полуострова, но и в мировую историю. «Воссоединение Крыма с Россией в корне изменило геополитическую ситуацию, оказало огромное влияние на международные отношения, стало символом краха однополярного мира», — сказал политик.

По итогам прошедшего года практически во всех основных отраслях экономики Крыма зафиксированы положительные тенденции. Общий рост экономики составляет более 10%. Это рекордный показатель за последнее десятилетие. Он в десять раз превышает подобный показатель 2013 года — последнего года украинского господства, рассказал Аксенов.

Он также отметил, что государственная поддержка сельского хозяйства в регионе увеличилась в сравнении с 2013 годом более чем в 20 раз, финансирование здравоохранения — в два с лишним раза, расходы на социальную защиту населения выросли почти в два раза.

Очевидное улучшение качества жизни крымчан позволяет экспертам говорить о том, что 18 марта на избирательные участники придет рекордное количество жителей полуострова.

Крымский политолог Александр Форманчук в комментарии Политаналитике отмечает активность местных избирателей:

– Настроения те же, что и четыре года назад. Минимум 90% в воскресенье проголосуют за Путина, при явке, я думаю, не менее 70%. Рассматриваются эти выборы как повторный референдум 2014 года, потому что крымчане хорошо помнят, кому они обязаны проявлением такой политической воли.

Крым интенсивно обустраивается. Строительство инфраструктурных объектов идет полным ходом.

Интеграция с Россией по многим показателям уже состоялась. Конечно, что-то еще находится в работе. Мы находимся на пороге очень важных событий. К лету открывается автомобильное движение по мосту, связывающему Крым с материком. Скоро запустят две электростанции: одну под Севастополем, другую под Симферополем. Построено здание аэровокзала, очень современное и красивое. В апреле оно начнет принимать пассажиров. Под Симферополем при личном контроле со стороны президента строится очень большой медицинский центр.

Конечно, проблемы развития остаются. Но они воспринимаются крымчанами как временные. Например, с вводом моста через Керченский пролив мы ожидаем некоторое падение цен, потому что сейчас логистика сложная, и цены на товары иногда людей раздражают. Расчет на то, что цены будут на уровне, допустим, Краснодара.

Но в целом люди верят, что мы находимся на пороге серьезных изменений.