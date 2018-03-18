«Четыре года назад крымчане
единодушно проголосовали за единство со своей Родиной, за
восстановление исторической справедливости, за мир и безопасность,
за лучшее будущее. Мы с вами показали всему миру, что в Крыму живут
свободные люди, которых невозможно обмануть, купить или запугать,
которых нельзя победить. Мы показали всем народам пример истинной
демократии», — сказал сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, события Крымской
весны вошли в историю не только России и Крымского полуострова, но
и в мировую историю. «Воссоединение Крыма с Россией в корне
изменило геополитическую ситуацию, оказало огромное влияние на
международные отношения, стало символом краха однополярного мира»,
— сказал политик.
По итогам прошедшего года
практически во всех основных отраслях экономики Крыма зафиксированы
положительные тенденции. Общий рост экономики составляет более 10%.
Это рекордный показатель за последнее десятилетие. Он в десять раз
превышает подобный показатель 2013 года — последнего года
украинского господства, рассказал Аксенов.
Он также отметил, что
государственная поддержка сельского хозяйства в регионе увеличилась
в сравнении с 2013 годом более чем в 20 раз, финансирование
здравоохранения — в два с лишним раза, расходы на социальную защиту
населения выросли почти в два раза.
Очевидное улучшение качества жизни
крымчан позволяет экспертам говорить о том, что 18 марта на
избирательные участники придет рекордное количество жителей
полуострова.
Крымский политолог Александр
Форманчук в комментарии Политаналитике отмечает активность местных
избирателей:
– Настроения те же, что и
четыре года назад. Минимум 90% в воскресенье проголосуют за Путина,
при явке, я думаю, не менее 70%. Рассматриваются эти выборы как
повторный референдум 2014 года, потому что крымчане хорошо помнят,
кому они обязаны проявлением такой политической воли.
Крым интенсивно обустраивается.
Строительство инфраструктурных объектов идет полным ходом.
Интеграция с Россией по многим
показателям уже состоялась. Конечно, что-то еще находится в работе.
Мы находимся на пороге очень важных событий. К лету открывается
автомобильное движение по мосту, связывающему Крым с материком.
Скоро запустят две электростанции: одну под Севастополем, другую
под Симферополем. Построено здание аэровокзала, очень современное и
красивое. В апреле оно начнет принимать пассажиров. Под
Симферополем при личном контроле со стороны президента строится
очень большой медицинский центр.
Конечно, проблемы развития
остаются. Но они воспринимаются крымчанами как временные. Например,
с вводом моста через Керченский пролив мы ожидаем некоторое падение
цен, потому что сейчас логистика сложная, и цены на товары иногда
людей раздражают. Расчет на то, что цены будут на уровне, допустим,
Краснодара.
Но в целом люди верят, что мы
находимся на пороге серьезных изменений.