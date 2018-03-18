Мне одному кажется, что премьер Гройсман пришел на день правительства в парламенте в бронежилете? Верхняя часть винницкого менеджера выглядела как-то чрезмерно массивно. Да и спикер Парубий слишком часто поглядывал на тяжеловесную люстру под куполом. Хотя «нашей Нади» в Раде не было.

Но это не значит, что план отменен. Совершенно фантастической (излюбленное выражение местного истэблишмента) была поддержка массами варианта решения парламентского кризиса, который предложила Савченко. На ток-шоу «плюсов» свыше семидесяти процентов голосов «за».

«Надя с гранатометом на фоне пылающей Рады» – . Наиболее актуальный вопрос: сколько гранат может уместиться в сумочке внефракционной депутатки и хватит ли этого для «затравки» процесса? То, что у Савченко там не только губная помада и пудреница – факт. Вон как вились вчера вокруг нее перепуганные «фронтовики», почти силой заставившие «героиню Украины» покинуть сессионный зал. А ведь могла, могла Надюша вытащить из сумочки наградной парабеллум… Вот и ходит премьер в бронежилете, а спикер ерзает на простреливаемом насквозь месте в президиуме. Вице-спикер Ирина Геращенко тоже выглядит бледнее обычного. Она и так очень впечатлительная. Когда же генпрокурор вскрыл прямо в зале Рады подробности страшного, но очень популярного у нации плана теракта, Геращенко вообще с лица спала. И ее по-человечески можно понять.

«Тырнет гудит». Многие очень хладнокровно, со знанием анатомии человека вообще и спикера Парубия в частности обсуждают подробности возможного применения в парламенте РГД-5. Успеет ли Надюша сделать контрольный выстрел? Как она выберется из-под упавшей люстры? Сколько депутатов накроет изделие советских стекольщиков? Как никогда остро встала проблема преемственности власти в стране проживания одной из самых древних (предположительно шумерской) наций человеческой цивилизации.

Моделируем ситуацию: в зале Рады одновременно находятся спикер, президент и Гройсман. Допустим, они собрались на очередное историческое заседание. Ну мало ли у нас исторических поводов? Обсуждение закрепления в Конституции однозначной ориентации на вступление в НАТО, легализация однополых браков, принятие очередных пятидесяти законов, необходимых для членства, открытие первой линии пригородного «гиперлупа». Не важно. Наденька . Кто заменит главкома? Председатель «воюющего парламента». А спикера? Сами понимаете, шансов у Парубия не много. Правда, одним зимним вечером в него уже кидали гранату, но все закончилось очень хорошо. Конечно, РГД-5 дважды в одну голову не попадает, но все же…

За спикером по старшинству следуют Ирина Геращенко и Оксана Сыроид. На Сыроид я бы отдельно не рассчитывал. На «Самопомощь» особой надежды нет. Семен Семенченко, практически лицо избирательного списка этой львовской партии, принимал участие в плане Саакашвили по дестабилизации конституционного строя с помощью меченых денег беглого олигарха Курченко. Остается, как мы видим, Гройсман. Но его статус заменителя нигде не прописан.

В том, что выживет именно Володя, никто из экспертов, собаку съевших на сравнительном анализе терактов в законодательных органах власти разных стран, даже не сомневается. А если в этот момент Путин введет танки с черниговского направления? Сумеет ли Гройсман сплотить нацию?

Дело, как мы видим, зашло очень далеко. Феноменология духа дедушки Гегеля отдыхает. У нас тут феноменология духа Наденьки, которая за два года прошла путь от символа сопротивления гибридной агрессии до минометчицы. Можно верить или не верить в реальность плана Савченко, но идея про взрывы и пожары уже пошла в массы. Киевлянин из-за начисления ему «несправедливого долга». Здание Рады стали минировать по телефону. В студии «5-го канала» . Впрочем, парламентариев можно не считать.

Тонкая грань, отделяющая большую политику от клинической психиатрии, растворилась без малейшего следа. «Гугл» постоянно спрашивают: когда с Надежды Савченко будут снимать неприкосновенность и арестовывать? Аналитики, волонтеры и пациенты неврологического диспансера не без оснований считают, что Савченко просто так не сдастся. Не зря же она всюду ходит со своей сумочкой, которую сотрудники Управления государственной охраны не имеют права осматривать. Поскольку многие депутаты ходят с оружием (типа наградным), перестрелка в сессионном зале практически неизбежна. Особенно много наградных стволов у «народных фронтовиков». Успеет ли спикер нырнуть под стол президиума? Куда побежит Геращенко? Это Украина, детка!

Повлияет ли планируемый Савченко (по версии ГПУ) теракт на евроинтеграционные устремления Украины? Нет, не повлияет, поскольку данный вопрос мало кого сегодня интересует. На повестке дня следующие вопросы: тактико-технические характеристики наступательных гранат, прицельная дальность стрельбы из миномета и каков вес люстры в Раде.

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