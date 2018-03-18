Телеканал CNN показал репортаж о проходящих в России выборах президента. Корреспондент Мэтью Чанс побывал на одном из избирательных участков и был поражен активностью россиян.

Как рассказал Чанс в эфире, избиратели настроены оптимистично, хотя, на его взгляд, до этого "наблюдался высокий уровень апатии" из-за того, что в стране якобы ограничен демократический выбор. Владимира Путина журналист назвал единственным реальным претендентом на пост главы государства, он до выборов призвал россиян обязательно выразить свое мнение. "Хотя, разумеется, все понимают, что Владимир Путин — единственный, у кого есть какой-то шанс победить на этих президентских выборах", — добавил Чанс.

На избирательном участке, откуда телеканал вел репортаж, возникла очередь. "Но, конечно, мы будем очень внимательно следить за тем, какой окажется итоговая явка, чтобы получить представление, насколько, в самом деле, высок энтузиазм в этом своего рода состязании с предсказуемым результатом в России", — добавил корреспондент.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Камчатке и Чукотке закрылись по местному времени в 20.00 избирательные участки. Всего работали 194 участка для более 230 тысяч избирателей.

Явка на Камчатке составила почти 64%. В Пенжинском, Алеутском, Быстринском и Тигильском районах края явка составила 85-90 %. В Петропавловске-Камчатском приняли участие в голосовании 59,39% избирателей. Из-за непогоды власти организовали подвоз людей к избирательным участкам.

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