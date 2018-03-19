Ну что же, . В принципе, он совсем несложный и полагаю, его уж сделали и многие другие.

Так вот, озвученные 1 марта военные разработки (а ведь это далеко не все, как я полагаю) оказались совершенной неожиданностью практически для всех. Включая и факты наличия УЖЕ части из них на боевом дежурстве и начала серийного производства. А это значит, что были заранее организованы все технологические цепочки, созданы производства компонентов, подготовлена и главное - освоена техническая документация и подготовлен технический персонал.

И все это удалось скрыть от внимания "партнерских" спецслужб, у которых, как я полагаю, даже в структурах безопасности (ФСБ и другие) имеются "спящие".

Знаете, о чем это говорит?

О том, что в стране создан параллельный контур управления. Или другими словами - Новая Опричнина. О которой в последние годы говорили много, но никто не думал, что она уже существует.

Именно этот контур и скоординировал научные, технические и производственные работы, строительство, разведывательную и контрразведывательную деятельность. И - финансовую тоже. Ведь для только этого нужны средства, причем - немалые.

И все это было сделано на очень высоком уровне. Так, что когда пришло время, и "партнеры" и остальные непосвященные малость прифигели.

Я вот догадывался в последние годы, что нечто подобное существует и действует. Как удалось Путину в 2000-х ликвидировать Семибанкирщину и прижать прочий олигархат? В одиночку? Не смешите.

И он сам косвенно подтвердил это. Причем, в лицо "партнерам", через одну из их мосек.

С 1.04.40. Вопрос - "Можете ли вы уйти из власти? Многие эксперты говорят, что это было бы практически невозможно для вас"

Ответ: "Почему вы обязательно думаете, что после меня к власти должны будут прийти люди, которые будут готовы разрушить все, что сделано мной за последние годы? Может быть наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать платформу развития на следующие поколения? Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые будут все разрушать и уничтожать?".

И с какой улыбкой он это сказал ей в лицо.. Не ей конкретно, конечно, а через нее.

Что же, опричный принцип еще раз сработал в России. На этот раз иначе, чем в середине шестнадцатого и начале двадцатого веков, поскольку ситуация ведь изменилась.

Ну и в целом - Россия в 16 веке.

Очень много слов, но - рекомендую. Очень интересно.

Из только этого вытекает важный вывод. Опричнина - всегда чрезвычайка. А это означает, что в ближайшие десятилетия мы будет жить в чрезвычайных условиях, поскольку речь будет идти о выживании в бурных событиях начавшегося кровавого и жесткого 21 века. По крайней мере, его первой половины - точно.

И значит - сейчас пойдут и другие перемены. Очень быстрые, поскольку ситуация, как внутренняя, так и внешняя, меняется на глазах, буквально в режиме онлайн. Если коротко - начнется довольно резкое "полевение". Иначе выжить просто не получится.

Не думаю, что в Новой Опричнине этого не понимают. Судя по всему, ребята там действительно умные. Они прекрасно понимают, что . Другое дело в технологии смены этой самой системы. Она будет совершенно другой. что 100 лет назад.

И кстати, а ведь это уже было сказано вслух. Еще полтора года назад. Просто мало кто обратил на это внимание :)

Образ Хари Сэлдона потянулся в сторону и книга вновь появилась в его руке. Он открыл ее и сказал:

- Но как бы тяжело вам не приходилось в будущем, запомните и передайте это вашим потомкам, что путь выбран и что, в конце концов, его ждет новая и великая Империя!

Откуда мне это известно? А откуда известно, что вслед за ночью всегда приходит рассвет? Вот оттуда же.

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