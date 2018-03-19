Оккупанты обстреляли бойцов ВСУ из гранатометов, один военный ранен



На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатометов, один украинский защитник получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. «В минувшие сутки агрессор произвел два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины. В частности, на Донецком направлении соперник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям неподалеку Авдеевки. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина», — говорится в сообщении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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