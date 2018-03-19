Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Тем не менее, ряд телеграмм глава РФ всё же получил. Главы ряда бывших советских государств, а также непризнанной миром Абхазии, руководители Китая, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Боливии – этим пока исчерпывается круг поздравлений Путину, передает «Эхо Москвы».

Первым на его победу на выборах отреагировал руководитель Сербии. Председатель КНР Си Цзиньпин, недавно он получил в стране право править пожизненно, в поздравлении назвал беспрецедентно высоким уровень отношений между Москвой и Пекином.

О «высоком политическом сознании россиян и глубокой их приверженности демократии» рассуждал в поздравительной телеграмме глава Венесуэлы Николас Мадуро. Он назвал братскими обе страны. Поздравления Путин также получил от глав Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана. А вот ведущие мировые лидеры хранят молчание.

Президент США Трамп не только не прислал поздравление, но и ничего не написал по поводу победы Путина в Twitter.

Не получил поздравления Путин и от украинского лидера. В Крыму и Севастополе голосование проводилось незаконно, заявил Петр Порошенко.

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