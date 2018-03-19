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|Акробат Cirque de Soleil погиб во время выступления в США (видео)
|19.03.2018 11:03
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В сети появилось видео гибели акробата Cirque de Soleil Янна Арно, который сорвался с высоты во время шоу во Флориде.
Видео с места ЧП, на котором акробату пытаются оказать помощь, было опубликовано на канале WFLA. Сообщается, что Арно сорвался с высоты, упав на сцену во время шоу VOLTA прямо на глазах у зрителей.
Арно проработал в Cirque de Soleil 15 лет и считался одним из самых опытных акробатов.
Случай стал третьим смертельным за вермя существования цирка.
В июне 2013 года акробатка Сара Гийо-Гийяр упала в оркестровую яму во время выступления и умерла в автомобиле скорой. Также разбилась Лиза Скиннер, упав с высоты.
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