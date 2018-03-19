

Михаил Делягин о выборах-2018: «Жвачку» западных СМИ без толку опровергать

ФБА «Экономика сегодня»/Ольга Парамонова

Сегодня в России — «день тишины»: агитация за кандидатов в президенты страны запрещена. Тем более рано рассуждать о завтрашних результатах голосования. Однако уже сейчас можно оценить сам ход избирательной кампании: насколько она получилось открытой и честной.

За такой оценкой Федеральное агентство новостей обратилось к известному экономисту и политологу, главному редактору журнала «Свободная мысль» Михаилу Делягину.

Претензий быть не может

— Михаил Геннадьевич, как вы оцениваете завершившуюся предвыборную кампанию? Подтверждает ли она, на ваш взгляд, легитимность нынешних выборов — как с точки российских законов, так и в глазах мирового сообщества?

— Если рассматривать предвыборную кампанию и прошедшие выборы с общеполитической точки зрения, то вообще непонятно, на чем можно обосновать какие-либо претензии к ним. Предвыборная кампания была проведена в полном соответствии с законом. Более того, Центризбирком даже приложил комплексные усилия для того, чтобы полностью исключить какие-либо нарушения выборного законодательства со стороны избирательных комиссий.

— На уровне избиркомов наблюдались какие-то проблемы?

— Некоторые избирательные комиссии, по которым были озвучены лишь общие претензии гражданских активистов, были освобождены от исполнения своих обязанностей и заменены Центризбиркомом в полном составе. И, как следствие, сейчас мы не видим вообще никаких вопросов по данному моменту.

— Как, по-вашему, ход кампании и самих выборов будет оценен на Западе?

— Конечно, западные средства «массовой пропаганды» (назвать их «средствами массовой информации» у меня язык не поворачивается) пытаются что-то найти в плане организации избирательной кампании и выборов. Но в итоге у них получается какая-то совсем уж неаппетитная «жвачка», потреблять которую зрители и читатели не могут в принципе. При этом аналогию со жвачными животными можно продолжить, сказав: «Чья бы корова мычала!»

— Что вы имеете в виду?

— Вспомним, как в качестве примера для России американские политики и СМИ почему-то приводили якобы «демократические» выборы в Афганистане, Ираке и даже Грузии времен Михаила Саакашвили, где люди не просто сидели в тюрьмах за политические убеждения, но и, как было доказано впоследствии, подвергались пыткам и издевательствам.



Михаил Делягин о выборах-2018: «Жвачку» западных СМИ без толку опровергать

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Немцев стоит наказать

— Есть и более свежие примеры…

— Верно, можно привести пример из сегодняшнего дня: нам пытаются преподнести в качестве «образца демократии» нынешнюю Украину. То есть страну, в которой массовый террор против инакомыслящих и повседневные убийства и преследования неугодных и неудобных режиму людей стали практически обыденностью. Поэтому в такой ситуации на американскую пропаганду касательно уровня легитимности или демократичности российских выборов просто не стоит обращать внимания — это бред тех западных СМИ, которых просто без толку опровергать.

— А как вы относитесь к попыткам западных СМИ оказать прямое воздействие на ход избирательной кампании в России? Например, к скандальной публикации издания «Дойче Велле», которое за неделю до выборов разместило на своем русском сайте подробную инструкцию о том, как надо портить бюллетени и стараться сорвать выборы?

— Что касается этой инструкции DW, то тут можно сказать просто: любая демократическая страна, будучи нормальным и правовым государством, просто закрыла бы к чертовой матери все представительства или корпункты этой шарашкиной конторы на своей территории. И запретила бы в дальнейшем ее работу, включая блокировку ее сайта в своем интернет-пространстве.

— Не слишком ли строгий подход?

— Вовсе нет, потому что это прямое вмешательство в выборы со стороны иностранного государства. Причем в случае DW это вдвойне верно, так как сама «Дойче Велле» не просто является неким абстрактным немецким СМИ, но существует в том числе и на деньги немецкого государства. И, конечно же, адекватным ответом со стороны России в таком случае были бы санкции не только по отношению к самой DW, но и ко всем работникам немецкого посольства, которые в той или иной степени отвечают за взаимодействие со своими СМИ.

— Санкции? Какие, например?

— Как минимум, такие сотрудники посольства должны были бы покинуть территорию России с «волчьим билетом» через процедуру депортации.

Автор: Алексей Анпилогов

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