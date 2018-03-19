Об итогах президентской избирательной гонки и будущем России

Ростислав Ищенко

Предварительные данные: явка около 70% (67% по итогам обработки 92% бюллетеней) и 76% голосов — за Владимира Путина. Более чем на пять миллионов голосов больше, чем на выборах 2012 года.

Чтобы оценить такой результат только в количественном выражении, необходимо понять, что этих пяти с лишним миллионов голосов, на которые Путин улучшил свой предыдущий результат, довольно, чтобы избрать президентов всей Прибалтике. Если же не ставить задачу победить именно в первом туре, то и в Молдове тоже.

А никто и не сомневался

Никто не сомневался, что действующий президент России выиграет выборы. Также ни у кого не было сомнений, что он их выиграет в первом туре. Как бы ни издевались над зарубежными "друзьями и партнерами" отечественные юмористы, как бы ни осмеивал их народный фольклор, на деле посольства и резидентуры не зря едят хлеб, и политическую ситуацию в России они оценивают куда лучше, чем таксисты и парикмахеры.

После 2012 года никто из адекватных западных политиков не рассчитывал на российский майдан. Если не вышло шесть лет назад, то после Крыма и Сирии тем более не на что было надеяться.

Но политическая игра идет не просто долго. Она идет из расчета на десятилетия. Сегодняшний проигрыш является фатальным только в том случае, если исчезает проигравшее государство. Если же оно выживает, то обязательно начинает отыгрываться. Собственно, в России занимались этим последние четверть века (после распада СССР).

Поэтому у нас не было (и не могло быть) сомнений в том, что, проиграв текущие российские выборы, внешнеполитические оппоненты попытаются отыграться на следующих. То есть нынешние были им интересны только с точки зрения создания задела (плацдарма) для дальнейшей игры.

Задача представлялась "друзьям" России относительно простой. Необходимо было максимально мобилизовать всех оппозиционеров, даже очень условных (левых и правых, либералов и "патриотов", тех, кому просто "хочется новых лиц" и кто "никогда не ходит на выборы"). С одной стороны, надо было сбить явку (под предлогом того, что "все равно результат известен"). С другой — максимально понизить процент голосов за Путина.

Условная победа в том же первом туре, но при явке 60% и с результатом у президента 55% позволила бы заявить, что российское общество не поддерживает актуальную политику, что оно "не желает конфронтации с Западом".

Игры "друзей и партнеров"

"Партнеры" немедленно занялись бы подсчетом количества потерянных голосов. Ближайшие шесть лет нам рассказывали бы, как народ "отворачивается от власти" и "ищет нового лидера". И не надо думать, что это была бы неэффективная стратегия. Опять-таки, задача Запада не заключалась бы в том, чтобы добиться победы своих ставленников на следующих выборах. Необходимо только более-менее уравнять количество голосов "за" и "против" нынешнего курса.

"Партнерам" было желательно добиться хотя бы относительного баланса. Пусть бы даже общий результат был 55% против 45% — даже такой расклад позволял начать активную игру против власти. Причем совсем не из расчета на ее свержение. Всего лишь на дестабилизацию обстановки.

Внутриполитические проблемы должны были бы связать Кремлю руки во внешней политике, увеличить его уязвимость, заставить его переориентировать ресурсы извне внутрь страны.

Вынужденное сокращение внешней активности привело бы к снижению поддержки союзников, увеличило бы их уязвимость, заставило искать других покровителей. Для России начал бы развиваться тот же сценарий, который сегодня развивается для США, которые потеряли поддержку традиционных союзников на Ближнем Востоке и с трудом удерживают хотя бы видимость евроатлантического единства Запада.

Убей себя сам

Опыт распада СССР (да и любых других глобальных государств) свидетельствует о том, что сокращение внешнеполитических возможностей вызывает опережающее (в геометрической прогрессии) сворачивание финансово-экономического могущества, что, в свою очередь, ведет к обвальному падению уровня жизни населения и сокращению доходов бюджета. Государство попадает в замкнутый круг, в хроно-политическую воронку, безальтернативно затягивающую в дурную безысходность. Прорыв требует огромных усилий, концентрации всех ресурсов, талантливой власти и самоотречения минимум целого поколения. Такие условия очень редко совпадают.

Прошедшие выборы должны были придать России первый (совершенно незаметный) толчок к ослаблению и выпадению из большой геополитической игры. Дальнейшее было бы делом техники и времени (ближайших десяти-пятнадцати лет).

Результат прошедших выборов гарантирует нам те же полтора десятилетия относительной стабильности. В этот период на Россию будут давить, ее будут втягивать в конфликты. Но каждая попытка связывания российских ресурсов, будет означать для геополитических оппонентов Москвы необходимость задействовать собственные ресурсы, причем в разы большие, чем те, которые будут связаны.

Надеясь на свою превосходящую экономическую сила, Запад последние два десятилетия шел именно по этому пути. США и ЕС совершенно неэкономно расходовали ресурсы, исходя из тезиса: "Пока толстый похудеет, худой умрет". В результате Россия поправилась, а Запад похудел настолько, что лишних ресурсов у него просто не осталось.

Именно следовательно возникла необходимость повторить трюк, сыгравший в случае с СССР — Россию необходимо было остановить за счет ее собственных ресурсов. Сделать это можно только стимулировав внутренний конфликт.

Это нокаут

Абсолютная (нокаутом) победа Путина на выборах, означающая поддержку населением текущего курса и дополнительную сплоченность в ответ на внешнее давление, гарантирует не только следующие шесть лет президентского срока. В политике действует определенный люфт.

Стабильность не переходит в нестабильность сразу. Необходим довольно долгий переходный период. Для СССР он уложился в десять дет, считая со смерти Брежнева, после которой последовала чехарда генсеков, а затем неудачное и неадекватное правление Горбачева. Для США период нарастающей нестабильности (явный, всем заметный, подобный тому, который случился в СССР в 80-е годы) продолжается уже 10 лет (с кризиса 2008 года).

При том, что в распоряжении Вашингтона на порядок большие ресурсы, чем те, которыми располагал СССР. При том, что США все еще имеют возможность аккумулировать в своих интересах ресурсы всей Европы и половины мира, продержаться еще десять лет существующая глобальная политико-экономическая система, основанная на безраздельном господстве США (и Запада в целом), могла бы только в случае игры на победу (достигая каждый год хотя маленьких, но успехов, и имея перспективу окончательной победы в обозримом будущем).

Без такой перспективы возможность мобилизации и концентрации ресурсов резко сокращается, а тенденция к внутриэлитному конфликту на Западе прямо пропорционально возрастает. Шесть лет гарантированного опережающего развития и минимум еще шесть лет условной стабильности (даже в самом плохом для России случае) просто не оставляют Западу шансов.

Новая глобальная конфигурация — полицентричный мир

В течение текущего года еще возможны попытки взять Россию нахрапом, за счет резкого и неожиданного усиления давления, за счет шантажа военной опасностью. Но это уже будет откровенный блеф. Сродни наглости Терезы Мэй и ее полуотставного правительства, пытающегося за счет конфронтации с Россией укрепить свои внутриполитические позиции и консолидировать Европу вокруг Британии. Задача неразрешима ни для маленькой Британии, ни для Запада в целом. Тенденция к заключению отдельными членами ЕС сепаратных соглашений с Россией теперь будет только увеличиваться.

Текущий год еще будет формально трудным, поскольку лидеры Европы (Франция, Германия, Италия) будут торговаться за условия "прекрасного нового мира" (чтобы понять, насколько жесткой бывает такая торговля, довольно вспомнить, с чего начиналось российско-турецкое партнерство в Сирии). Но к исходу текущего года, тем более к средине следующего мы уже сможем оценить в первом приближении контуры новой глобальной конфигурации.

Причем, кто не успеет, тот опоздает, как опоздала Украина, в 2014 году рассчитывавшая делить вместе с Западом трофеи на развалинах убитой санкциями России, а сегодня сама являющаяся потенциальным объектом раздела между своими же бывшими западными партнерами.

Принцип: "Умри ты сегодня, а я завтра", — для Запада универсален и распространяется на всех членов мирового сообщества, включая самые уважаемые страны ЕС и НАТО. Ну, а у восточноевропейских лимитрофов, совсем недавно радостно перебежавших из СЭВ в ЕС, осталось совсем немного времени для принятия нового ответственного решения. Иначе, занимаясь дележом соседей-неудачников, они могут не заметить, как сами станут объектом если не раздела, то финансово-экономического ограбления со стороны "старших товарищей" по Евросоюзу.

В общем, российские избиратели обеспечили Владимира Путина неограниченным по времени мандатом на окончательное построение полицентричного мира. Всем остальным придется как-то жить в этой новой геополитической реальности. И чем раньше они это осознают, тем им же будет лучше.