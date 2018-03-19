Не так давно экспорт газа из США был очень незначителен, в сравнении с объемами мировых лидеров. И, казалось бы, буквально в 2012 он едва превышал 45 млрд кубометров по трубопроводам и был менее 1 млрд кубометров (а точнее – 0,79 млрд кубов) в виде СПГ. Однако время идет и многое меняется.

Как стало известно, в 2017 году США по трубопроводам экспортировали 69 млрд кубометров или на 24 млрд кубов больше нежели в 2012-м. Согласитесь, показатель неплохой, но все же не потрясает воображение.

В свою очередь, в прошлом году из США было отправлено газа в виде СПГ на экспорт объемом 19,9 млрд кубометров, что более чем в 25 раз больше нежели в 2012-м!

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США продолжают политику экспансии своего СПГ, при этом под прицелом оказываются страны восточной Европы. Тут и про Польшу стоит вспомнить, которая твердо намерена полностью отказаться от экспорта российского газа и о странах Балтии, планирующих присоединится к бойкоту высокодуховного голубого топлива.

Учитывая же то, насколько быстро развивается СПГ кластер в энергетике США, не удивлюсь, если в ближайшее время штаты станут безоговорочным лидером на данном плацдарме, вытесняя менее конкурентно способных игроков. О ком идет речь в данном случае, думаю, вы догадались.

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