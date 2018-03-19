Это уже даже не смешно. Референтные цены МОЗа на инсулины снова выросли.

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Еще полтора года назад мы написали, что референтные цены МОЗа на инсулины — цены, по которым МОЗ рекомендует их закупать — на 22% выше фактических цен, по которым их закупаем мы в Днепропетровской области. В абсолютных ценах мы сэкономили по отношению к рекомендуемым ценам МОЗа порядка 20 млн гривен.

МОЗ пытался нас обвинить в некорректности расчетов. Хотя какая может быть некорректность в Excel?

Потом Григорий Шверк выбил в ВР признание от зам министра, что наши расчеты верные и мы «просто отжимаем поставщиков по самые некуда». Скрин — на фото.

Что, кстати, не совсем соответствует действительности. Мы никого не отжимаем. Мы ставим ожидаемые цены после анализа рынка, а не с потолка, и торги идут вниз уже от этих цен. Поэтому, мы закупаем инсулины дешевле всех в стране вот третий год подряд.

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Прошел еще год.

7 марта этого года вышли новые референты цены МОЗа.

Правильно. Еще выше предыдущих. Уже на 31% выше цен, по которым действительно закупили инсулины мы последний раз.

Судя по всему, экономия бюджетных средств никому кроме нас в этой стране не нужна.

Полтора года проблеме и все молчат. Самое главное молчит «суперреформаторский МОЗ» — они заняты, они реформу делают.

Я не знаю что еще написать, кроме «Вы там в МОЗе совсем охренели?».

Хотите реформ — наведите для начала порядок в закупках. Это просто. Тем более успешные кейсы в стране есть.

#Днепропетровская область

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