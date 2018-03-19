Шойгу: армия получит боевых роботов в ближайшее время

Российский министр обороны Сергей Шойгу на форуме "Россия - страна возможностей" выступил с заявлением, что боевые роботы для армии могут пойти в серийное производство в 2018 году.



mil.ru

По его словам, такая идея "реализуется сегодня, реализуется довольно энергично". Шойгу также добавил, что если несколько лет назад в армии было 160 беспилотных летательных аппаратов, то сейчас их уже почти 1,8 тыс.

"Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнём серийное производство", - отметил министр.

Ранее "Правда.Ру" , что российские ученые создадут "летающий автомобиль". Фонд перспективных исследований выделил 3 млн рублей на разработку летательного аппарата вертикального взлета, предназначенного как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

По словам руководителя проекта Яна Чибисова, по простоте пилотирования и доступности взлетно-посадочных площадок это должен быть, иносказательно, "летающий автомобиль".

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