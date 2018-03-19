Меры безопасности в Верховной Раде «немного усилены» в связи с последними событиями.

Как передает УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей, комментируя осмотр кулуаров парламента на наличие взрывоопасных предметов.

«Сегодня меры безопасности немного усилены в связи с тем, что происходит, с теми заявлениями руководителей спецслужбы и с теми задержаниями», — пояснил он. Гелетей подчеркнул, что работники службы охраны «делают свою работу».

«Хотим, чтобы все себя чувствовали безопасно в ВР — не только народные депутаты, но и все кто приходит в парламент», — добавил он.

По словам Гелетея, проверяется не только здание парламента, но и «все места возле Верховной Рады». Он отметил, что в результате осмотра помещений парламента посторонних опасных предметов не обнаружено.

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