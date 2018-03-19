Российский МИД наконец озвучил давно ожидаемые патриотами ответные меры на хамство английской премьерши Терезы Мэй и членов ее команды, которые сначала организовали провокацию с отравлением перебежчика Скрипаля, а затем устроили истерику с угрозами и обвинениями России и ее Президента во всех смертных грехах. Ответ России больно ударит по самому главному оружию Великобритании и вообще Запада — ее «пятой колонне» в наших органах власти и СМИ.

Посла Великобритании в Москве Лори Бристоу вызвали в Российский МИД и сообщили о том, что в ответ на хамство британской стороны, объявившей о выдворении из Англии 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля», из России также выгоняют 23 английских дипломата, которые уже признаны персонами нон-грата. Все они должны покинуть Россию в течении недели.

Но это «цветочки»: главное — МИД России объявил о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также сворачивании деятельности недобитых остатков «Британского совета» (в Петербурге его закрыли уже давно). Именно через эти структуры в последние десятилетия координировалась значительная часть всех антироссийских акций: от кинофестивалей педерастов до Ельцин-центра и поддержки чеченских сепаратистов. Причем деятельность генконсульства распространялась вовсе не только на Санкт-Петербург, но и на всю страну. Подробнее о деятельности гордых бриттов из петербургского генконсульства Великобритании .

Кроме непосредственного финансирования педерастов и прочей «пятой колонны», прикрывающейся названием «правозащитников», Форин офис выступал как идеолог и координатор всей антироссийской деятельности — в тесном сотрудничестве с американским диппредставительством и разведструктурами. Мало того, по информации правоохранительных органов, именно англосаксы курировали множество неправительственных организаций антироссийской направленности, которые официально находились на содержании консульских отделов ряда других стран, в частности, Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии. В ближайшее время РИА «Катюша» опубликует очередное расследование деятельности этой агентурной сети коллективного Запада.

Так что разгром питерского отделения Форин офиса в лице генкосульства Великобритании и его филиалов — это очень ощутимый удар по интересам Англии и США в России. Причем, похоже, Терезе Мэй удалось разбудить русского медведя: как заявила представитель МИД Мария Захарова, «британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира