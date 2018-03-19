Путина «избрали» – и на душе стало легче – не ошибся: диагноз правильный. До 19 марта сомнения были: может не изберут? Третьей империи давали шанс и со всех сторон намекали: станьте людьми и начните «перезагрузку верхов». Вот увидите, вам самим это понравится, особенно когда дойдете до полной «перезагрузки» своего азиатского способа производства, как называл первую Российскую империю Маркс.

«Перезагрузкой» второй империи вы ведь и сами довольны, – назад в СССР хочет только 11% голосов Грудинина, то есть 6-7% населения. Если вычесть захваченный Крым – будет ещё меньше. Но он не показатель. Эта палата для ветеранов КПСС и силовиков – особый клинический случай, особенно её севастопольское отделение.

Там, как на выборах в дурдоме, всегда лидирует Наполеон, пока не прибудет новая партия пациентов с более свежими идеями. Несчастная Поклонская тужится впихнуть там в головы более «свежего» Николая II, Путин лоббирует Александра III и просвещает: «Это тот, кто сказал, что у России только двое друзей – армия и флот», но крымско-советские рантье упорно хотят воскрешения Сталина. «Жесткие диски» в их головах такой «перепрошивке» массово не поддаются. Даже земельный конфликт с новой партией «материковых русских» не сильно влияет на порядок «файлов» в их головах. Китайцы правильно говорят: «Горы и реки изменить легко, человека – сложно», и только один Маркс верил, что бытие определяет сознание. Так что, россиян можно поздравить: коммунисты не пройдут, даже с буржуем во главе, если не будет на это воля Кремля.

В общем, всё нормально, – диагноз РФ поставили правильный. Путин не заболел и не умер, не ушёл «по состоянию здоровья», и даже был зарегистрирован ЦИК как кандидат и «самовыдвиженец», вопреки тому, что его глава Элла Памфилова обещала сюрпризы. Но ближе к 18 марта стало понятно: никаких сюрпризов и «перезагрузки» брэнда «Путин» не будет. Немецкая газета Bild заранее в субботу с иронией поздравила Путина с избранием и масс-медиа РФ отреагировали на это в соответствии с диагнозом: всерьёз решили, что немецкие друзья перестарались с «прогибанием». Но это всё равно не спасет немцев от очередной моральной порки с мотонабегом «Ночных волков» на Берлин через месяц. То, что ни дивизии, ни батальона «Ночные волки» в составе 1-го, 2-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов Красной армии не было – никого в РФ не смущает. Как и то, что только русские «волки» ежегодно совершают набеги на Берлин. Американцы, поляки, англичане, французы или украинцы такие «набеги» не устраивают – другая культура.

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Может показаться, – колесо истории в РФ забуксовало на Путине, но это не так. Колесо истории там с 2014 г. активно крутят вспять в направлении к стае обезьян с альфа-самцом во главе. Никто и не ждал, что после роспуска СССР уже через год будет 15 современных и демократических государств. Даже через 5 или 10 лет. Было понятно, что последствия эксперимента большевиков с ребрендингом и ускоренной модернизацией Российской империи, проведенной при помощи США и Германии, надо будет «выдыхать» долго. То, что в странах Средней Азии после роспуска СССР появились авторитарные режимы во главе с бывшими членами политбюро ЦК КПСС, было почти ожидаемо. Но с этим можно было мириться, так как в демократию за одну ночь «перепрыгнуть» нельзя, в отличие от коммунизма, куда можно «перепрыгнуть», как только слез с пальмы, взял в руки палку и «Краткий курс истории ВКП(б)». Вдобавок, они были «тихими», и не бредили имперской идеей установления ни мирового, ни регионального господства. Никто в Средней Азии не собирался и не собирается воссоздать Бактрию, Тюркский каганат и империю Чингисхана.

В РФ тоже получился авторитарный режим, но в отличие от Средней Азии не «тихий», а «буйный». После 2000 г. он стал всё громче бредить имперской идеей и в широком диапазоне – от Ленина до Чингисхана. На этой почве в Москве после захвата Крыма даже активно заговорили о том, что татаро-монгольского ига не было, а был полезный симбиоз по борьбе с Западом. Число монгольских дивизий у Александра Невского и в целом на «Западном фронте» никто в Москве назвать не может, но это не помеха, чтобы бросить клич «Вперёд, на Европу, до последнего моря!». Есть и более экзотичные обоснования «историей», например, этруски – это русские, и значит «Рим наш».

Устранение Путина с выборов было бы сигналом, что в Москве решили с бреднями об империи «завязать», но этого не произошло. Перезагрузка с «буйного» на «тихий» режим не состоялась. В РФ решили бредить и крутить колесо истории вспять, пока не окажутся где-то между Александром III и Иваном Грозным, так как юбилей 1917 г. уже прокрутили. Бог в помощь, крутите свою «машину времени» до попадания в Московское княжество или во времена «призыва варягов». Так что, диагноз правильный – без нового призыва варягов россиянам уже не обойтись, хотя шанс был. Курс лечения будет продолжен до полного исцеления больного. Планета слишком мала, чтобы терпеть на ней эту банду бредящих империалистов.

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