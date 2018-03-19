Сегодня анализируем главное событие этих суток – итоги президентских выборов в России. Владимир Путин на них одержал убедительную победу. При этом перед страной стоят серьезные социально-экономические вызовы. Какими будут предстоящие шесть лет? Какие задачи должны быть решены в первоочередном порядке? Кто войдет в новый Кабинет министров? И, пожалуй, самое главное – сможет ли Россия совершить настоящий рывок в своем развитии? Об этом сегодня мы говорим с известным российским экономистом Михаилом Хазиным.

Набиуллина обвинила Росстат в некомпетентности

Центробанк обвинил Росстат в том, что ведомство публикует недостоверные данные о доходах населения. На Неглинной считают, что они растут, а государственная статистика данный факт не отображает в своих отчетах.

Провокация уходящего правительства

Нынешнее правительство, вопреки позиции бизнеса, спешит внести очередные изменения в Налоговый кодекс. Чиновники хотят зафиксировать право на введение вненалоговых поборов.

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