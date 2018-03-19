Вопрос об упрощении визового режима Казахстаном для американских граждан уже поднимался в контексте существования Евразийского экономического союза. Сам же союз призван заниматься экономическими вопросами. А в политическом аспекте его страны-участницы по договору должны быть свободными и могут решать свои внутренние вопросы самостоятельно. Но было понятно, что затевая создание ЕАЭС, Россия не собиралась ограничиваться сугубо экономикой. Среди ее целей было влиять на регионы и политически, что, например, казахи, абсолютно оправдано рассматривают как посягательство на свой суверенитет.

Тема упрощения визового режима для американской стороны не столь резонансная, да и Назарбаев играет в очень осторожную игру. С одной стороны он никогда не забывает о потенциале сепаратизме на севере Казахстана, который заселен этническими русскими, и которых Путин рассматривает в качестве пятой колоны. Поэтому он всячески желал Путину победы на выборах, и в целом на словах поддерживает его курс. Но в тоже время некие свои заявления Назарбаев делает без согласия с Москвой.

Все это происходит в контексте того, что Россия сейчас не в самой лучшей геополитической ситуации, находясь в жестких контрах с Западом и под санкциями.

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Как раз в ситуации с упрощением виз с Америкой, Казахстану это выгодно для развития своего туризма. Не думаю, что тут есть очевидный политический умысел. Тем более, что Казахстан упрощает визовый режим не только с Америкой, но и с другими странами, в том числе и с Израилем. И российская сторона, пытаясь против этого протестовать (в случае со США. – ред), по сути, высасывает скандал из пальца или же просто проверяет почву подобными провокационными заявлениями.

Важно недавнее событие в региональном контексте: в Астане прошла консультативная встреча президентов Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Лидеры этих стран признали, что не планируют создавать новые структуры между своими государствами, но и одновременно сказали, что им не нужна третья сторона, намекнув на Россию, для решения своих внутренних региональных вопросов. Если читать между строк, то бесспорно, что в постоянном конфликте между Россией и Западом, Казахстан и его центральноазиатские собратья не могут полностью отдаваться в руки северного соседа.

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