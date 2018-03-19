Отрицание Россией своей причастности к отравлению Сергея Скрипаля становится все более абсурдным, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в Брюсселе во время встречи с министрами иностранных дел Евросоюза, передает «Радио Свобода».

По словам Джонсона, «сначала они (россияне) говорят, что никогда не производили «Новичок» (нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении Скрипаля и его дочери), а в другой раз говорят, что производили «Новичок», но запасы его были уничтожены, но некоторые из них таинственно оказались в Швеции, в Чешской Республике, Словакии или даже в Америке или Соединенном Королевстве».

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По его словам, Великобритания столкнулась с «классической российской стратегией, направленной на то, чтобы скрыть иглу истины в стоге сена лжи». Однако, как отметил Джонсон, через 12 лет после убийства Александра Литвиненко в Лондоне русским больше никого не удастся обмануть.

Джонсон заявил, что «едва ли есть страна здесь за столом в Брюсселе, которая в последние годы не была бы затронута каким-то зловредным актом или разрушительным поведением России, следовательно наша сила и храбрость наших европейских друзей настолько впечатляющи».

Министр отметил, что его «вдохновила сила поддержки Великобритании в отношении инцидента в Солсбери» со стороны союзников. По его оценке, это происходит отчасти потому, что Великобритания действует в соответствии со своими обязательствами по Договору о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия. «Это выглядит большим контрастом в сравнении с тем, как ведут себя русские», — заявил Борис Джонсон.

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