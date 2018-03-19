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|Германия не поддержала идею МИД Украины о введении санкций против Шредера
|19.03.2018 18:05
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Правительство Германии не поддерживает идею о введении санкций в отношении бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.
Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Новое Время со ссылкой на .
«Правительство и канцлер Германии не видят причин для рассмотрения подобных вещей», — отметил он.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
«Герхард Шредер — главный лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз», — сказал Климкин.
После того, как в 2005 году Шредер оставил пост канцлера Германии, он стал председателем наблюдательного совета проекта российского газопровода Северный поток. Позднее политик возглавил и совет компании Северный поток-2, а также совет директоров Роснефти.